عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

وفاة ممثلة شهيرة على يد زوجها

صدى البلد

عثرت الشرطة الهندية على الفنانة الهندية الشهير التي تدعى " ساهانا"، في منزل الزوجية الخاص بها في مدينة "كوزهيكود" الهندية بعد تعرضها للتعنيف على يد زوجها . 

ووفقا لما ورد في صحيفة " ديلي ميل"، البريطانية، فإن الشرطة الهندية عثرت على جثة الفنانة الهندية معلقة في حبل يتدلى من مروحة في السقف داخل منزلها . 

txt

فنانة عظيمة.. رحمة أحمد: أنا من فانز دنيا سمير غانم

txt

فنانة سورية تطلب الزواج من أدهم نابلسي: هتحجب وهصلي وهتوب.. فيديو


اتهمت عائلة " ساهانا" زوج الفنانة أنه قام بتعنيفها قبل ان يقوم بقتلها و شنقها بحبل و ربطها في مروحة إحدى الغرف، و أشارت تحريات الشرطة إلى أن الفنانة بالفعل يبدو على جسدها أثار للتعنيف قبل الوفاة . 
 

وأشارت تحريات الشرطة إلى أن الزوجين وقع بينهما شجار قبل الحادث بأيام، و قال أحد الجيران أنه سمع صوت زوج الفنانة الذي يدعى "سجاد"، و الذي تزوجها منذ عام و نصف.

 
جدير بالذكر أن الشرطة الهندية افادت بأن التحريات مازالت مستمرة و استدعت الشهود و الجيران و زوج القتيلة لاستجوابهم، و لم تذكر حتى الآن ما السبب أو الدافع وراء مقتل الفنانة . 
 

الشرطة الهندية فنانة هندية زوج جثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 18-5-2022

وفاة ممثلة شهيرة على يد زوجها

الكلام ده عيب.. ميدو يفتح النار علي مرتضي منصور بسبب ستاد القاهرة

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الخميس 19-5-2022

شكوك حول مشاركة مدافع الوداد أمام الأهلي في موقعة نهائي أفريقيا

موهبة الأهلي مفاجأة قائمة إيهاب جلال في معسكر منتخب مصر المقبل

فرج عامر: الكاف لعن اليوم اللي اختار فيه ملعب نهائي أبطال أفريقيا

رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم المحمول على بطاقة التموين

ترشيحاتنا

أوكرانيا: روسيا تسعى لمحاصرة قواتنا لتؤمن ممرا إلى القرم

وفاة ممثلة شهيرة على يد زوجها

رسميا .. الكشف عن بي إم دبليو الفئة الثالثة 2023 فيس ليفت

خالد جلال عن تدريب المنتخب الأولمبي: فرصة كبيرة لأي مدرب

موقع هسبورت: فيكتور جوميز حكما لمباراة الأهلي والوداد فى نهائى أبطال أفريقيا

سوليفان: فنلندا والسويد ستعززان أمن الناتو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رئيس الأركان يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى وحدات قوات الصاعقة.. صور

جلسات تصوير للجان تحكيم مهرجان كان وأبطال فيلم الافتتاح Final Cut

رعب جماهير ليفربول من غياب صلاح.. هل يستعيد لياقته قبل مباراة ريال مدريد؟

اعتذار وبكاء.. هل تفلح محاولات حسن شاكوش في إقناع هاني شاكر بالعودة للغناء؟

فيديو

الشئون المعنوية والشباب والرياضة تطلقان مبادرة "أخلاقنا" لحماية المرأة

ناسا تثبت صدق معجزة انشقاق القمر.. تفاصيل

رئيس شعبة القاهرة: أنصح بشراء المشغولات والسعر سيرتفع ..فيديو

صناعات تحويلة.. الحكومة تفتح باب الاستثمار على مصراعيه أمام القطاع الخاص..فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ