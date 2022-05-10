فنانة عظيمة.. رحمة أحمد: أنا من فانز دنيا سمير غانم

ردت الفنانة رحمة أحمد على وضعها في مقارنة مع الفنانة دنيا سمير غانم بعد مشاركتها في مسلسل الكبير الجزء 6.

وقالت رحمة خلال لقائها التليفزيوني عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: " انا من فانز دنيا سمير غانم وممتنة لردها علي وهى فنانة عظيمة.

وكانت قد قالت الفنانة رحمة أحمد "مربوحة" في مسلسل "الكبير أوي" أن دخولها للفن كان بمحض الصدفة أثناء دراستها في كلية العلوم حيث كان هناك حفل استقبال للطلبة الجدد وقتها وكان هناك "سكتش" منظم لعمل مسرحي وأعجبني جداً وقتها.

وتابعت "أحمد" خلال لقائها التليفزيوني عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "وقتها قالوا الي عاوز ينضم للمسرح ينضم وعجبتني الفكرة وكان معايا صديقة لي وشجعتني من باب الفضول ومن وقت دخولي للمسرح لم أخرج منه وكان هذا في عام 2012 ".

وأوضحت أن حبها للتمثيل بدأ من مسرح الجامعة قائلة : "عمري ماتخيلت أكون ممثلة في يوم من الايام لكن بابا كان دائماً بيعلمني أني اي حاجة أدرسها أو أعملها لازم أنجح فيها واتميز ووالدي مدير عام في دار المعارف للكتب لكنه الآن في مرحلة المعاش وأبويا رسام ولديه رؤية ثقافية وفنية".

وكشفت أنها منذ الصغر تعشق القراءة قائلة : "بقرأ كتير أوي من زمان لكن الموضوع إختلف معايا في القراءة عندما دخلت مجال التمثيل وأصبحت أكثر تخصصاً في القراءة في مجال المسرح وغيرها من المسرحيات".