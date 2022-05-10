عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فنانة عظيمة.. رحمة أحمد: أنا من فانز دنيا سمير غانم

صدى البلد

ردت الفنانة رحمة أحمد على وضعها في مقارنة مع الفنانة دنيا سمير غانم بعد مشاركتها في مسلسل الكبير الجزء 6.

وقالت رحمة خلال لقائها التليفزيوني عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: " انا من فانز دنيا سمير غانم وممتنة لردها علي وهى فنانة عظيمة.

وكانت قد قالت الفنانة رحمة أحمد  "مربوحة"  في مسلسل  "الكبير أوي"  أن دخولها للفن كان بمحض الصدفة أثناء دراستها في كلية العلوم حيث كان هناك حفل استقبال للطلبة الجدد وقتها وكان هناك "سكتش" منظم لعمل مسرحي وأعجبني جداً وقتها.

وتابعت "أحمد" خلال لقائها التليفزيوني عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة  ON: "وقتها قالوا الي عاوز ينضم للمسرح  ينضم وعجبتني الفكرة وكان معايا صديقة لي وشجعتني من باب الفضول ومن وقت دخولي للمسرح   لم أخرج منه وكان هذا في عام 2012 ". 

رحمة أحمد تغازل زوجها على طريقة مربوحة: يا كلوب العتمة.. فيديو

رحمة أحمد: دخولي للفن كان بمحض الصدفة .. فيديو

وأوضحت أن حبها للتمثيل بدأ من مسرح الجامعة قائلة : "عمري ماتخيلت أكون ممثلة في يوم من الايام لكن بابا كان دائماً بيعلمني  أني اي حاجة أدرسها أو أعملها لازم أنجح فيها واتميز ووالدي مدير عام في دار المعارف للكتب لكنه الآن في مرحلة المعاش  وأبويا رسام ولديه رؤية ثقافية وفنية".

وكشفت أنها منذ الصغر تعشق القراءة  قائلة : "بقرأ كتير أوي  من زمان لكن الموضوع إختلف معايا في القراءة عندما دخلت مجال التمثيل وأصبحت أكثر تخصصاً في القراءة في مجال المسرح وغيرها من المسرحيات".

سمير غانم لميس الحديدي دنيا سمير غانم الإعلامية لميس الحديدي دنيا سمير الفنانة دنيا سمير غانم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

زعيم كوريا الشمالية يلقي بـ مسئول في حوض أسماك متوحشة

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحيله للتحقيق

بعد وفاة مارينا صلاح.. التحقيق في بلاغ ضد مستشفى عيون شهير بالقاهرة

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

مربوحة تطل بالأبيض.. كيف احتفلت رحمة أحمد بعيد ميلادها ؟

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 9-5-2022

توفيت عائلة بسببك.. سر رسالة وجدت قرب حريق عقار مدينة نصر |فيديوجراف

موضوعات متعلقة

دارين حداد: أتنوع في أعمالي للهروب من دور الفتاة الجميلة

كريم قاسم: موسم رمضان كان متنوعا وبه قضايا ثرية

شاهد.. الصور الأولى من زفاف محمد فراج وبسنت شوقي

غدا.. القاهرة السيمفوني تقدم حفلا على المسرح الكبير

باليه الأوبرا يروي قصة الغجرية كارمن على المسرح الكبير

عمرو دياب يشعل ليل جدة بـ"هتدلع" في آخر حفلات عيد الفطر |صور

صبا مبارك: ما زلت أدرس بعض الأعمال الجديدة التي عرضت علي

اليوم.. تامر عاشور يحيي حفلا في الكويت

ترشيحاتنا

جزء من الأمن المائي العربي.. المغرب يؤكد دعم مصر بملف سد النهضة

بركة صلاة الفجر .. 20 سبباً للمحافظة عليها في جماعة لا تهدرها

ألبوم صور لنجوم الفن الحاليين في عصر الزمن الجميل

شنجهاي الصينية تسجل انخفاضا في وفيات كورونا اليومية

كيفية صلاة التوبة .. عدد ركعاتها ودعاؤها.. ووقتان لا تقبل فيهما

إيهاب الكومي: الجبلاية اعترضت على إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا في المغرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السبب الحقيقي وراء غياب ملكة بريطانيا عن افتتاح البرلمان

بعد فوزها بالمركز الأول.. هل أعاق الحجاب زوبا عن احتراف الرقص؟

شاهد| السماء تصطبغ باللون الأحمر في الصين.. والسكان في ذعر

أنس جابر ترفض الخمر على خطى صلاح..وفيفا يغير البروتوكول من أجل الشناوي

فيديو

تعرف على البيانات المطلوبة لتسجيل الملكبة بقانون الشهر العقاري الجديد.. فيديو جراف

تعرف على رد فعل أنس جابر بطلة التنس أثناء تتويجها.. فيديو جراف

لوسي في ندوة صدى البلد: شيلت حواجبي بالموس عشان أظهر زي الشيطان.. كرهت شخصيتي في انحراف.. وأنا صريحة ومبحبش اللون الرمادي

رامي الطمباري لصدى البلد: شعرت بالخوف من شخصيتي بمسلسل انحراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

الحروب الحديثة والهوية الوطنية

د/علاء الشال

كيف تقضي أجمل عشرين عاما في حياتك؟

خالد الشناوي

احذروا كتب الصلابي مؤرخ الجماعة الإرهابية

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

اﻟﻤﺰﻳﺪ