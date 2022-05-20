نصائح لأفضل بطاطس مهروسة

تعد البطاطس المهروسة طبقًا سهلاً في الأساس ، ولكننا وجدنا بعض النصائح والحيل التي تضمن أفضل أنواع البطاطس على الإطلاق:

ابدأ في طهي البطاطس في الماء البارد: يضمن ذلك طهي البطاطس بالتساوي وفقا ل.simplyrecipes

لاف ذلك ، إذا بدأت بالماء الساخن أو المغلي ، فإن الجوانب الخارجية من البطاطس تطهى وتلين بينما لا تزال الطبقة الوسطى صلبة ومقرمشة.



قم بتسخين الزبدة والقشدة : قد تبدو هذه خطوة صعبة ، لكنها تستحق العناء.

تمتزج الزبدة الدافئة والقشدة بسهولة أكبر في البطاطس الدافئة ، مما يجعلها أكثر دسمًا ونعومة.

كما أن خطوة الزبدة الافضل في تحضير البطاطس المهروسة تأكد من أنك لا تبخل على الزبدة أو الكريمة فإن الدهون التي تساعد البطاطس على إعادة التسخين جيدًا.

فأن الطريقة المفضلة لإعادة تسخين البطاطس المهروسة هي وضعها في الميكروويف (مغطى) لبضع دقائق ، ثم تقليبها جيدًا قبل التقديم.

يمكنك أيضًا وضعها في قدر وإعادة تسخينها في الفرن أو على الموقد.

ما عليك سوى التقليب من حين لآخر ، وإضافة المزيد من الزبدة والتوابل إذا لزم الأمر للتقديم.