حفل كامل العدد.. نجوم أوبرا الإسكندرية يتألقون في ذكرى وردة الجزائرية

أقامت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر مساء اليوم حفلا فنيا ل فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار على مسرح دار أوبرا الاسكندرية.



وبين مشاعر الحنين لزمن الفن الجميل وذكريات الألحان الجادة، قدمت الفرقة مجموعة مختارة من أعمال الفنانة الكبيرة الراحلة وردة الجزائرية في ذكرى رحيلها و التى مزجت البهجة بالأصالة وباتت علامات بارزة فى تاريخ الموسيقى العربية.

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بدأ الفاصل الأول من الحفل بموسيقى حكاية حب أداء الفرقة الموسيقية، لولا الملامة.أداء الفنانة سلمي سيف النصر،على عيني أداء الفنانة دعاء رجب.. وحشتوني، العيون السود.،حنين، لعبة الايام أداءالفنانة مروة حمدي وبالفاصل الثاني قدم صوليست الكمان د. إيهاب عبد الحميد بمقطوعة"بتونس بيك" ثم شدت الفنانة مروة ناجي بروائع الأغنيات في يوم وليلة.. أكدب عليك..ليالينا.. أسمعوني.. حكايتي مع الزمان، وفي ختام الحفل أشعل نجوم الأوبرا المسرح بأدائهم لأغنية الربابة.

ورفع الحفل لافتة كامل العدد، خاصة وأن بعد أن نفدت تذاكره بالكامل فور طرحها على الموقع الإلكتروني الخاص بالأوبرا المصرية.