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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مناورات جوية إسرائيلية لمحاكاة هجوم على منشآت نووية إيرانية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أمس الخميس، إن سلاح الجوي الإسرائيلي سيجري مناورات واسعة النطاق في قبرص نهاية الشهر الحالي لمحاكاة هجوم على منشآت نووية إيرانية، وستستمر المناورات شهرا كاملا.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن بعض جوانب خطط ضربات سلاح الجو يمكن أن تكون جاهزة في غضون فترة زمنية قصيرة وبعضها سيستغرق أكثر من عام.

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وأوضحت مصادر الصحيفة أن سلاح الجو الإسرائيلي سيبحث الاستعداد لرد انتقامي من إيران وحلفائها في المنطقة.

كما كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، الخميس، أن لقاء جمع وزير الدفاع بيني جانتس ومستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان في البيت الأبيض، ركز بشكل أساسي على التقدم الذي تحققه إيران في برنامجها النووي مع توقف مباحثات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي.

ونقلت الصحيفة عن محضر الاجتماع أن الجانبين بحثا أيضا "أنشطة طهران المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

وأكد جانتس في الاجتماع المذكور على "الحاجة للعمل بشكل وثيق والاستعداد لأي سيناريو مستقبلي"، مشيرا إلى "التعاون الدفاعي الممتاز لإسرائيل مع الولايات المتحدة".

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