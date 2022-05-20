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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد الفوز بـ كأس الكؤوس الإفريقية للمرة السادسة.. الاحمر: مجهود كبير في موسم طويل

صدى البلد

نشر أحمد مصطفى الأحمر لاعب كرة اليد بنادي الزمالك ومنتخب مصر صورة جديدة لة بالكأس بعد  فوز الزمالك  بلقب كأس الكؤوس الإفريقية للمرة السادسة في تاريخه عبر حسابة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و علق أحمد مصطفي الاحمر  علي الصورة قائلا : الحمدلله بطوله ابطال الكؤوس السادسه لنادينا العظيم ، بشكر الفريق كله فعلا مجهود كبير في موسم من اطول المواسم الي لعبتها في حياتي .

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واستطاع الزمالك أن يهزم الأهلي 29-28 في مباراة ماراثونية لم تُحسم إلا في دقائقها الأخيرة، بعد أن شهدت سجالًا كبيرًا بين لاعبي الفريقين.

ونجح الزمالك في الفوز بلقب كأس الكؤوس الإفريقية للمرة السادسة في تاريخه، بعد أعوام 1985، 2009، 2010، 2011، 2016.

جدير بالذكر أن النيجر كانت تستضيف منافسات البطولة على ملاعبها ابتداءً من يوم 10 مايو الماضي.

الزمالك ابطال الكوؤس السادسة أخبار كرة اليد بطولات أحمد الأحمر

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