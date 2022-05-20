إصابة 7 أشخاص فى حادثى تصادم بالمنيا

أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم سيارة بعمود إنارة بالطريق الزراعي بمركز ملوي محافظة المنيا.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم سيارة رقم «5324 ن م ا»، ربع نقل، بعمود إنارة بالطريق الزراعى بملوي، جنوب المنيا وبالانتقال أفادت التحريات الأولية أن اختلال عجلة القيادة في يد سائقها سبب وقوع الحادث اثر السرعة الزائدة ، واسفر الحادث عن إصابة 6 أشخاص وهم حسام . ج . ج ، 23 سنة، سائق، وصلاح. ج. م ، 40 سنة، لا يعمل، وشقيقة سليمان، 23 سنة، لا يعمل، وليلى. ص. ج ، 7 سنوات، وضاحيم. ك ، 48 سنة، لا يعمل، وجمال. ر. م ، 55 سنة ، لا يعمل، مقيمون جميعا بمركز ملوي وتم نقل المصابين إلي مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج، والتحفظ علي السيارة وتحرر محضر بالواقعة .

كما تلقت أجهزة الأمن بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة يفيد بإصابة عامل من بني مزار شمال المنيا صدمه قطار أثناء عبور مزلقان محطة سكك حديد بني مزار.

وتم نقل المصاب إلي مستشفى مطاي العام، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة .