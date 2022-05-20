مصرع وإصابة شخصين إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر إثر وقوع حادث تصادم بين موتسكيل وعربة كارو علي الطريق الواصل بين قريتي (الصبرية - الضهرية) التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية .

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة شربين بوقوع حادث تصادم علي طريق الصبرية - الضهرية ووقوع مصابين.

انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث و تبين مصرع إكرامي ع م ، 35 عاما ، وإصابة سامح ق م ، 42 عاما، جميعهم مقيمين بقرية الضهرية التابعة لمركز شربين.

وتبين أن سبب الحادث أنه أثناء سير الموتسكيل خرجت بشكل مفاجئ عربة الكارو مما ادى الي حدوث الحادث .

جرى نقل المصاب لمستشفى شربين و نقل جثة المتوفي إلي ثلاجة مستشفى شربين ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة