لقي شخص مصرعه وأصيب آخر إثر وقوع حادث تصادم بين موتسكيل وعربة كارو علي الطريق الواصل بين قريتي (الصبرية - الضهرية) التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية .
تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة شربين بوقوع حادث تصادم علي طريق الصبرية - الضهرية ووقوع مصابين.
انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث و تبين مصرع إكرامي ع م ، 35 عاما ، وإصابة سامح ق م ، 42 عاما، جميعهم مقيمين بقرية الضهرية التابعة لمركز شربين.
وتبين أن سبب الحادث أنه أثناء سير الموتسكيل خرجت بشكل مفاجئ عربة الكارو مما ادى الي حدوث الحادث .
جرى نقل المصاب لمستشفى شربين و نقل جثة المتوفي إلي ثلاجة مستشفى شربين ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة
مصرع وإصابة شخصين إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية
لقي شخص مصرعه وأصيب آخر إثر وقوع حادث تصادم بين موتسكيل وعربة كارو علي الطريق الواصل بين قريتي (الصبرية - الضهرية) التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية .