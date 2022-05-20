عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع وإصابة شخصين إثر وقوع حادث تصادم بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر إثر وقوع حادث تصادم بين موتسكيل وعربة كارو علي الطريق الواصل بين قريتي (الصبرية - الضهرية) التابعة لمركز شربين بمحافظة الدقهلية .
تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز  شرطة شربين  بوقوع حادث تصادم علي طريق الصبرية - الضهرية ووقوع مصابين.
انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث و تبين مصرع إكرامي ع م ، 35 عاما ، وإصابة سامح ق م ، 42 عاما، جميعهم مقيمين بقرية الضهرية التابعة لمركز شربين.
وتبين أن سبب الحادث أنه أثناء سير الموتسكيل خرجت بشكل مفاجئ عربة الكارو مما ادى الي حدوث الحادث .
جرى  نقل المصاب لمستشفى شربين و نقل جثة المتوفي إلي ثلاجة مستشفى شربين ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة

الدقهلية امن الدقهلية مباحث جثة اصابة شخص مركز شرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

وفاة الفنان الكبير سمير صبري عن عمر يناهز 86 عامًا

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

حفل جماعي للرذيلة.. أم تقتل طفلتها بعد رؤيتها في أوضاع مخلة بالدقهلية

تعرف على شهادات الادخار في 4 بنوك بعد رفع سعر الفائدة

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-5-2022| شاهد

عضو القومي للأجور : دراسة لتحريك الحد الأدنى كل فترة | فيديو

أول مكاسب في 5 أسابيع.. ارتفاع أسعار الذهب

ترشيحاتنا

ينتظر المسيح الدجال جفافها.. أسرار غامضة ومثيرة عن بحيرة طبريّا

سقوط سيدة تتزعم تشكيل عصابي لسرقة قائدي السيارات بالجيزة

فقد أمواله بسبب علاجه لعام ونصف.. معاناة سمير صبري مع المرض.. فيديو

أشرف زكي ينعى سمير صبري: وداعا أيها الفنان العملاق.. شاهد

رجال الشرطة يواصلون المشاركة في حملات التبرع بالدم .. صور

لافروف : روسيا لا تتحمل مسئولية تدهور الأمن الغذائي العالمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة سمير صبري.. حكاية خداعه لعبد الحليم حافظ.. وظهوره بأغنية بحلم بيك

هل قتلها زوجها أم انتحرت؟.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة

بعد مهرجان كان .. توم كروز يحتفل بعرض فيلمه الجديد مع العائلة الملكية في لندن

الأصفر والفوشيا يسيطران على ريد كاربت مهرجان كان.. شاهد أجمل الإطلالات

فيديو

منهم محترف مصري| أشهر 5 لاعبين رفضوا دعم المثليين.. فيديو جراف

وفاة سمير صبري.. حكاية خداعه لعبد الحليم حافظ.. وظهوره بأغنية بحلم بيك

تفاصيل توهج الشمس وسر البقعة AR3014 .. فيديو جراف

أول ظهور بمفردهما.. حقيقة ارتباط طارق العريان ونيكول سعفان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

أحمد آل علي

الدولة المصرية.. اقتصاد صامد ونهج واعٍ

اﻟﻤﺰﻳﺪ