رسميا.. كلوب يعلن رحيل أوريجي عن ليفربول

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، رحيل البلجيكي ديفوك أوريجي مهاجم الفريق، عن صفوف الريدز بنهاية الموسم الجاري.

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة وولفرهامبتون:" أوريجي سيرحل عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي".

أضاف يورجن كلوب:" أتوقع أن يحصل أوريجي على حفل وداع خاص يوم الأحد، إنه واحدا من أهم اللاعبين الذين دربتهم على الإطلاق، لقد كان ولا يزال من دواع سروري العمل معه".

وكانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا أن أوريجي أنهى اتفاقه مع نادي ميلان، للانضمام إلى صفوفه لمدة 4 مواسم.

وشارك أوريجي مع ليفربول في 18 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويستعد ليفربول لمواجهة وولفرهامبتون، بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتاج ليفربول للفوز على وولفرهامبتون مع تعثر مانشستر سيتي أمام أستون فيلا سواء بالتعادل أو الهزيمة، لحسم لقب الدوري الإنجليزي “رسميا”.

ويحتل ليفربول وصافة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، برصيد 89 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب بـ 90 نقطة.