عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. كلوب يعلن رحيل أوريجي عن ليفربول

يورجن كلوب المدير
يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، رحيل البلجيكي ديفوك أوريجي مهاجم الفريق، عن صفوف الريدز بنهاية الموسم الجاري.

 

وقال يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة وولفرهامبتون:" أوريجي سيرحل عن ليفربول بنهاية الموسم الحالي".

أضاف يورجن كلوب:" أتوقع أن يحصل أوريجي على حفل وداع خاص يوم الأحد، إنه واحدا من أهم اللاعبين الذين دربتهم على الإطلاق، لقد كان ولا يزال من دواع سروري العمل معه".

 

وكانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا أن أوريجي أنهى اتفاقه مع نادي ميلان، للانضمام إلى صفوفه  لمدة 4 مواسم.

 

وشارك أوريجي مع ليفربول في 18 مباراة في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويستعد ليفربول لمواجهة وولفرهامبتون، بعد غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 38 والأخيرة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتاج ليفربول للفوز على وولفرهامبتون مع تعثر مانشستر سيتي أمام أستون فيلا سواء بالتعادل أو الهزيمة، لحسم لقب الدوري الإنجليزي “رسميا”.

ويحتل ليفربول وصافة ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي، برصيد 89 نقطة، خلف مانشستر سيتي متصدر الترتيب بـ 90 نقطة.

ليفربول اوريجي وولفرهامبتون الدوري الإنجليزي كلوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

فقد أمواله بسبب علاجه لعام ونصف.. معاناة سمير صبري مع المرض.. فيديو

وفاة الفنان الكبير سمير صبري عن عمر يناهز 86 عامًا

البنك المركزي يرفع أسعار الفائدة 2% للمرة الثانية على التوالي

حفل جماعي للرذيلة.. أم تقتل طفلتها بعد رؤيتها في أوضاع مخلة بالدقهلية

تعرف على شهادات الادخار في 4 بنوك بعد رفع سعر الفائدة

غدا.. تشييع جنازة سمير صبري من مسجد الشرطة بالشيخ زايد ودفنه بالإسكندرية..خاص

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-5-2022| شاهد

ترشيحاتنا

الروبل يخضع الجميع| كيف أصبحت العملة الروسية المنتصر الوحيد في حرب الاقتصاد؟.. تسلسل الأحداث

بعد انتشاره وإصابات الأطفال.. كيفية الحماية من جدري القرود

كيف تسمح للآخرين بحفظ مقاطع الفيديو الخاصة بك على "تيك توك"

موسى مصطفى موسى لـ صدى البلد: نرحب بالحوار الوطني والرئيس السيسي يفتح المجال لكل القوى السياسية.. سنطالب بضرورة فتح المصانع المغلقة.. ونؤيد إجراء الإنتخابات بالقائمة المطلقة

حملت سفاحا بعد دخول زوجها السجن.. أم تتخلى عن ابنتها بمساعدة حماتها

رسميا.. كلوب يعلن رحيل أوريجي عن ليفربول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مخرج 2 طلعت حرب: سمير صبري ممثل عظيم ورفض تقاضي أجرا عن مشاركته

وفاة سمير صبري.. حكاية خداعه لعبد الحليم حافظ.. وظهوره بأغنية بحلم بيك

هل قتلها زوجها أم انتحرت؟.. القصة الكاملة لمصرع فنانة هندية شهيرة

بعد مهرجان كان .. توم كروز يحتفل بعرض فيلمه الجديد مع العائلة الملكية في لندن

فيديو

نشر صور الغشاشين.. وزير التعليم يتحدث عن تصوير الامتحانات في اللجان

منهم محترف مصري| أشهر 5 لاعبين رفضوا دعم المثليين.. فيديو جراف

وفاة سمير صبري.. حكاية خداعه لعبد الحليم حافظ.. وظهوره بأغنية بحلم بيك

تفاصيل توهج الشمس وسر البقعة AR3014 .. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

غادة جابر

مصر السلام

جاسم مرزوق بودي

تعميم النموذج اللبناني

احمد النومى

جاموسة في النيل

نهال علام

الحوار الوطني

عبدالمعطى أحمد

العمل نقمة أم نعمة؟

د.هادي التونسي

البحر وأنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ