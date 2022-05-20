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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محافظ الأقصر يستقبل أعضاء برلمان شباب مصر

المستشار مصطفى الهم
المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر - صورة أرشيفية

استقبل المستشار مصطفى الهم محافظ الأقصر، أعضاء برلمان شباب مصر (نموذج محاكاة مجلس النواب لبرلمان الشباب)، بحضور أحمد جابر وكيل أول لجنة الصناعة بالبرلمان، أميرة مهدي أمين سر لجنة الطاقة والبيئة، صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة والدكتور محمد عبدالوهاب وكيل المديرية للرياضة وعبدالله ياسين الأمين العام لبرلمان شباب مصر.

 

أكد محافظ الأقصر دعمه الكامل للشباب، كما ناقش خارطة الطريق فى التطوير الذي تشهده الدولة والمحافظة في ظل وجود مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية "حياة كريمة"، التي تمثل نقلة كبيرة في الخدمات التي تقدمها الدولة للمجتمع، تماشياً مع رؤية الجمهورية الجديدة.

 

ومن جانبهم، قدم أعضاء برلمان شباب مصر الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لاهتمامه بأعضاء برلمانى الطلائع والشباب، وسعيه لتطويرهما وتهيئة كل الأجواء وتحفيز المشاركين لإطلاق إبداعاتهم، لاسيما المستوى الثقافي والسياسي، وقدراتهم المعرفية بمختلف القضايا والتحديات، والتى جعلت منهم القدرة على تمثيل مصر في مختلف المحافل، وسعيه أيضاً لتوفير فرص تعايش أعضاء برلمان الشباب مع جميع  التحديات التى تواجه المجتمع، والتعلم من آليات مواجهة تلك التحديات.

 

ومن الجدير بالذكر أنه سيتم قريبا عقد جلسة برلمانية بحضور القيادات السياسية بمحافظة الأقصر.

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