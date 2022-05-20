جوارديولا عن فرصة التتويج بالدوري الإنجليزي: ما زال في أيدينا

علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن فرصته في التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي قائلاً: “مازال في إيدينا”.

ويواجه مانشستر سيتي نظيره أستون فيلا، يوم الأحد القادم، في إطار الجولة الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وقال جوارديولا في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي للمباراة: "كرة القدم قاسية لأن الجمهور ينسى سريعا، ولكن الشيء الجيد هو أن الدوري مازال في أيدينا، ولا نعتمد على نتائج الفرق الأخرى، وعلينا العمل بقوة لحسمه".

وتابع:"كايل ووكر وستونز تدربوا معانا اليوم، وسنرى غدا الموقف وأشكر الجهاز الطبي والمعدين البدنيين على عملهم الرائع".

وعن جاك جريليش ومواجهته فريقه السابق أضاف :"لم أتحدث مع جاك حتى الأن، لقد ساعدهم في البقاء بالدوري والصعود من قبل، لكن هذة أول بطولة له ولابد أن يكون فخور بذلك".

واختتم:"لا أعرف سبب سفر جوندوجان، ولكنه حصل على إذن سفر، وأريده معي الموسم المقبل ولا أفكر في رحيله".