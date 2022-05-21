البورصة تهبط 1.2% الأسبوع الماضي

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي .. وخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 8.9 مليار جنيه، ليغلق عند 691.12 مليار جنيه، مقابل 700.1 مليار جنيه، بانخفاض 1.3%.

وأغلق مؤشر البورصة إيجي إكس 30 عند 10549 نقطة، مسجلا انخفاضًا بنحو 1.21%، بينما سجل إيجي إكس 70 متوازي الأوزان هبوطًا، مغلقًا الفترة عند 1832 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P انخفاضا بنسبة 1.49% مغلقا الفترة عند 1727 نقطة.

انخفاض مؤشر البورصة EGX30 capped

وبالنسبة لمؤشر البورصة EGX30 capped فقد سجل انخفاضًا بنحو 1.53% مغلقا عند 12980 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI انخفاضًا بنحو 0.62% مغلقا الفترة عند 2768 نقطة.