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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد عبد العزيز: لم يعجبني إيقاع فيلم أصحاب ولا أعز

الفنان أحمد عبد العزيز
الفنان أحمد عبد العزيز

قال الفنان أحمد عبد العزيز، إنه عمل في المسرح كثيرا ولكن قلة أعماله به بسبب أن ظروف المسرح الصعبة، مؤكدا أنه يحتاج لتشجيع كبير وعمل ضخم من أجل علاجه من حالة الضعف شديدة.

وأضاف أحمد عبد العزيز، خلال حواره مع برنامج “بالخط العريض” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب، إن المنصات الإلكترونية التي تقوم بعرض الأفلام، فكرة طبيعية وملائمة للعصر الحالي، وهي مجرد شاشة عرض جديدة ومفيدة، إلا فى حالة وجود أجندات تخص إتجاه معين غير فني.

وعن رأيه فى فيلم “صحاب ولا أعز”، قال أحمد عبد العزيز: “لم يعجبني إيقاع العمل وليس فكرته.. ولا توجد مشكلة لطرح أى أفكار.. الدنيا مش هتقع من أجل عمل فني.. وشوفت الهجوم على مني زكي به مبالغة شديدة وهي كفنانة تؤدي شخصية معينة وليست صاحبة وجهة النظر الأساسية، بل هو المخرج”.

الفنان أحمد عبد العزيز بالخط العريض تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب المنصات الالكترونية أحمد عبد العزيز فيلم “صحاب ولا أعز

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