أحمد عبد العزيز: لم يعجبني إيقاع فيلم أصحاب ولا أعز

قال الفنان أحمد عبد العزيز، إنه عمل في المسرح كثيرا ولكن قلة أعماله به بسبب أن ظروف المسرح الصعبة، مؤكدا أنه يحتاج لتشجيع كبير وعمل ضخم من أجل علاجه من حالة الضعف شديدة.

وأضاف أحمد عبد العزيز، خلال حواره مع برنامج “بالخط العريض” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب، إن المنصات الإلكترونية التي تقوم بعرض الأفلام، فكرة طبيعية وملائمة للعصر الحالي، وهي مجرد شاشة عرض جديدة ومفيدة، إلا فى حالة وجود أجندات تخص إتجاه معين غير فني.

وعن رأيه فى فيلم “صحاب ولا أعز”، قال أحمد عبد العزيز: “لم يعجبني إيقاع العمل وليس فكرته.. ولا توجد مشكلة لطرح أى أفكار.. الدنيا مش هتقع من أجل عمل فني.. وشوفت الهجوم على مني زكي به مبالغة شديدة وهي كفنانة تؤدي شخصية معينة وليست صاحبة وجهة النظر الأساسية، بل هو المخرج”.