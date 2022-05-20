غرفة التجارة بفيتنام ترحب بمقترحات تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر

رحب رئيس غرفة التجارة والصناعة الفيتنامية، فام تان كونج، بمقترحات تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع مصر، مؤكداً أهمية الاستمرار في التواصل وتبادل المعلومات بين الجانبين، والعمل معاً من أجل تنظيم فعاليات تجارية مشتركة تساهم في استكشاف فرص وآفاق التعاون لتحقيق المصلحة المشتركة للجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء السفيرة أمل سلامة، سفيرة مصر في فيتنام، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفيتنامية؛ حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، وتنمية التبادل التجاري بين البلدين.

كما استعرضت السفيرة المصرية الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، خاصة في ضوء ما حققته مصر من تطور لافت في السنوات الأخيرة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والموانئ، وغير ذلك من المشروعات العملاقة، فضلاً عن موقعها الجغرافي المتميز وارتباطها بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع الدول والتجمعات الإقليمية، بما يوفر للاستثمارات الأجنبية فرص النفاذ للعديد من الأسواق الإقليمية والعالمية.



أكدت السفيرة المصرية على أهمية مواصلة التنسيق مع الجانب الفيتنامي لتيسير نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الفيتنامية، وكذلك صادرات الصناعات الكيماوية والدوائية والأسمدة.

وأشارت إلى أهمية تعميق الترابط بين مجتمعي الأعمال من البلدين، وذلك من خلال بحث إمكانية إنشاء مجلس أعمال مشترك، والمشاركة بصورة منتظمة في المعارض والمنتديات التجارية والصناعية التي ينظمها البلدان، مقترحة إمكانية تنظيم بعض الفعاليات الاقتصادية والتجارية المشتركة في إطار احتفال البلدين في العام المقبل بمرور ستين عاماً على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بينهما.

