بدء امتحان الفلسفة والمنطق في لجان امتحانات الصف الأول الثانوي

بدء الان طلاب الصف الأول الثانوي في أداء الجزء الورقي من امتحان مادة الفلسفة والمنطق ، في جميع لجان امتحانات الصف الأول الثانوي المنعقدة في المدارس الثانوية المجهزة على مستوى الجمهورية.

ومن المقرر أن يستمر طلاب الصف الأول الثانوي في أداء الجزء الورقي من امتحان الفلسفة والمنطق من 10:15 صباحا حتى 10:45 صباحا .

ويشمل الجزء الورقي في امتحانات الصف الأول الثانوي عددا من الأسئلة المقالية، التي تمثل نسبتها 30% من اجمالي أسئلة الامتحان .

بينما يبدأ طلاب الصف الأول الثانوي ، في أداء الجزء الالكتروني في امتحان الفلسفة والمنطق عبر أجهزة التابلت على منصة الامتحان ، من 11 صباحا حتى 12 ظهرا .

وسبق أن دعت وزارة التربية والتعليم، طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، إلى الدخول على منصة “حصص مصر” لمتابعة حصص المراجعة النهائية.

وقالت وزارة التربية والتعليم لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، “تابعوا البث المباشر للمراجعات النهائية على منصة حصص مصر”.

ونشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول مواعيد المراجعات النهائية على منصة حصص مصر والمقرر بثها خلال الفترة من يوم الجمعة ٢٠ مايو حتى الأربعاء ٢٥ مايو برعاية وزارة التربية والتعليم.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم انه يمكن لمن يهمه الامر متابعة المراجعات النهائية ل الصفين الأول والثاني الثانوي على منصة حصص مصر من خلال الرابط التالي : ‏http://www.hesas.eg/