وزيرا الثقافة والسياحة ومحافظ الشرقية يطلقون الدورة الأولى من مهرجان تل بسطا

أطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فعاليات مهرجان تل بسطا الأول للموسيقى والغناء بمحافظة الشرقية

وذلك بحضور الدكتور علي مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الاعلى للآثار وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة إلى جانب 3000 مشاهد من أبناء محافظة الشرقية والمراكز والقرى المجاورة.

قالت د. عبد الدايم أنه برعاية كريمة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تعلو رايات التنوير خفاقة فى ربوع مصر فبالأمس القريب أضئ الجنوب بمهرجان دندرة فى محافظة قنا ومهرجان أبيدوس فى محافظة سوهاج واليوم تتوجه بوصلة الإبداع إلى الشمال لتشرق شمس مهرجان تل بسطا الأول للموسيقى والغناء بمحافظة الشرقية وتُفتح آفاق فنية جديدة جاءت فى مسار تحديث خطط تحقيق العدالة الثقافية والارتقاء بالوجدان الجمعي، وأشارت انه مواكبة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة الهادفة إلى تحسين الأحوال المعيشية لأبناء الوطن تنشر الثقافة مشاعل التنوير سعيا لإعادة تشكيل الوعى وتنمية الادراك باعتبار القوى الناعمة أحد الأدوات الفاعلة والإيجابية لتطوير المجتمع.

وتابعت أن الدورة الأولى لمهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء ترسم صورة مضيئة للتعاون المثمر بين مؤسسات الوطن حيث تشاركت وزارة الثقافة مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة الشرقية لخلق تظاهرة تمزج بين سحر الحضارة والتاريخ والفنون الجادة المعاصرة وذلك بعد أن شهدت الفعاليات السابقة التى احتضنتها مواقع تاريخية إقبالا جماهيريا ضخما أكد نجاح فكرة السياحة الثقافية والفنية باعتبارها أسلوبا مبتكرا يبرز وجها مختلفا للحضارة المصرية الملهمة التى شيدها القدماء منذ الاف السنين وما زالت تبهر شعوب الأرض بعظمتها وتنوعها.

وفي ختام كلمتها توجهت بالشكر للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على رعايته للمهرجان والدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار على الدعم الذى قدمه لاقامة المهرجان مؤكدة استمرار التنسيق والتعاون معه خلال الفترة المقبلة لإقامة فعاليات مميزة فى مختلف المواقع التاريخية والأثرية تدعم معركة الثقافة ضد الابتذال والتعصب، كما قدمت التحية للدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مساندته للأنشطة الإبداعية بالمحافظة وللسادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ ولكل من شارك وساهم فى تنظيم وإقامة الفعاليات.

واستهل الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار كلمته التي ألقاها خلال إفتتاح المهرجان بالترحيب بالحضور، موجها الشكر لوزارة الثقافة لما تقوم به من دعم غير مسبوق لتنمية الوعي السياحي والأثري والثقافي وإلقاء الضوء على كنوز مصر الأثرية بمختلف محافظاتها، وذلك من خلال إقامة مثل هذه الفعاليات الثقافية والفنية، مشيرًا إلى أن إقامة مهرجان تل بسطا بالشرقية يأتي استكمالاً لأوجه التعاون المثمر والفعال بين وزارتي السياحة والآثار، والثقافة والتي من بينها حرصهما على إقامة سلسلة من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة في مختلف محافظات الجمهورية لرفع الوعى السياحي والأثري لدى المصريين.

وأكد العناني على أنه من المقرر إقامة فعالية فنية كل شهر في إحدي المواقع الأثرية فى المحافظات المصرية، الأمر الذي يؤكد استمرا رالتعاون المثمر بين الوزارتين والنهج المتبع خلال الفترة الحالية، والذي بدأ بإقامة مهرجان بمحافظة أبو سمبل بمناسبة ظاهرة تعامد الشمس أعقبه مهرجان بمعبد دندرة بمحافظة قنا ثم بمعبد أبيدوس بمحافظة سوهاج، لافتا إلى أن المهرجان القادم سيكون بمحافظة السويس، مشيرًا إلى توجه الدولة المصرية بتبني مثل هذه المبادرات، الأمر الذي يؤكد حرصها على توصيل الفن الراقي لكل محافظات مصر ورفع الوعي السياحي والأثري لكل الأطفال والشباب، وأوضح وزير السياحة والآثار أن منطقة تل بسطا كانت قديما يقام بها أحد أكبر المهرجانات في مصر القديمة و قد ذكر المؤرخ اليوناني هيرودت هذا المهرجان عند زيارته لمصر في القرن الخامس الميلادي، وأنه كان يحضره الآلاف من المصريين.

وخلال كلمته ألقى د. العناني الضوء على تاريخ موقع تل بسطا الأثري واصفا إياه بالهام وأنه واحد من 120 موقعا أثريا في محافظة الشرقية، وأنه تم تسميتها بهذا الاسم نسبة إلى المعبودة باستت القطة التي كانت تعبد بالمنطقة في مصر القديمة ، كما ألقي الضوء على جهود وزارة السياحة والآثار بمحافظة الشرقية حيث تم افتتاح متحف تل بسطا في 2018 بالإضافة إلى افتتاح أحد نقاط مسار العائلة المقدسة في مصر والموجودة بمنطقة تل بسطا الأثرية العام الماضى بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.



كما ألقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كلمة أكد فيها سعادته بإقامة مهرجان تل بسطا، وأوضح إن انطلاق الدورة الأولي منه يضيف صفحة جديدة من الإبداع والإنجاز للمحافظة ويأتي في إطار الترويج الثقافي والسياحي لها لتشكيل الوعي والربط بين الماضي والحاضر وبناء الإنسان وأضاف أن المقومات السياحية والتاريخية التي تتمتع بها المحافظة يجعلها مؤهلة لتصبح في مصاف المدن السياحية التي تتحقق بها روافد التنمية.

قدم الحفل الاعلامي حسين حسني واستهلت فعالياته بعرض لفرقة الشرقية للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة قصور الثقافة بعدها قدم فريق براس ساوند باند مجموعة من المؤلفات العربية والغربية التى أعيد صياغتها لتناسب الات النفخ النحاسية منها مختارات من موسيقى أفلام الرسوم المتحركة، بانوراما عمر خيرت، مامبو، بانوراما فيروز ، التوبة وشغلوني لعبد الحليم حافظ، اب تاون فانك لبرونو مارس، بانوراما محمد منير وحلوة يا بلدي.

وفى الختام تألق الفنان الكبير مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته بمختارات من أهم أعماله التى قدمها على مدار مشواره الفني الممتد كان منها النور مكانه في القلوب، بحلم على قدي، اشتقنا لزمان، يتقال، حبيبى ياعاشق، المليونيرات وغيرها بالإضافة إلي عدد من أعمال الموسيقى العربية التى اشتهر بأدائها منها برمي السلام، وحشونا الحبايب و3 سلامات.

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