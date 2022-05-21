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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عمر خيرت يتألق بحفل عالمي في مركز القاهرة الدولى للمؤتمرات.. صور

صدى البلد

أحيا الموسيقار العالمي عمر خيرت مساء اليوم الجمعة واحدة من أضخم السهرات الصيفية التي ضمت عددا كبيرا من نجوم المجتمع والمشاهير وذلك بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.

 

أشعل الموسيقار الكبير أجواء الحفل عدد كبير من أشهر المقطوعات الموسيقية التي تألق بها طوال مشواره الفنى، منها: "إعدام ميت"، "ضمير أبلة حكمت"، "عارفة"، "اللقاء الثانى"، "غوايش"، "عفوًا أيها القانون"، "100 سنة سينما"، و"فيها حاجة حلوة".. وغيرها ما تفاعل معها الجمهور رغم برودة الجو الشديدة .


تميز الحفل بعوامل الإبهار على غرار سهرات اللايف العالمية من تنظيم الثلاثي المتميز إسلام عرفه ومحي الأشموني وعمر الأشموني "x-creavation". 
 

 

 

 

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