الصحة: عيادات المرأة الآمنة لمعالجة الاعتداء الجسدي



كشفت الدكتورة أمال عبد الحي مدير الإدارة العامة للطفولة والأمومة بوزارة الصحة، تفاصيل عيادات المرأة الآمنة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت" تقديم الإعلامي جابر القرموطي والمذاع عبر قناة " سي بي سي"،:" عيادات المرأة الآمنة عبارة عن عيادة تقدم المساعدات للمرأة فيما تتعرض له من اعتداء جسدى عنف بأى نوع من أنواعه".

وأوضحت:" هناك دراسة أجريت أكدت أن هناك سيدة من بين كل 3 سيدات تتعرض للعنف ومن خلال هذا الوزارة قامت بدور لعمل عيادات للمرأة ولدينا 5 آلاف وحدة صحية على مستوى الجمهورية.

وأشارت إلي أن أول عيادة تم افتتاحها فى مركز طبى بحى السلام أول والاقبال عليها كبير للغاية.