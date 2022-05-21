حبيب قلبي لابس من تصميمي.. هنا الزاهد تغازل زوجها عبر انستجرام

شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها صورة لزوجها أحمد فهمي عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وغازلت هنا الزاهد زوجها معلقة على الصورة: حبيبي قلبي يرتدي ملابس من تصميمي .

وتشارك هنا الزاهد في فيلم "بحبك"، تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، شهد الشاطر، عالية راشد.

وحرص المطرب تامر حسنى، على دعم المواهب الشابة في جميع المجالات، وترسيخ دوره المجتمعي والإنساني بجانب دوره الفني الناجح، حيث يدعم تامر حسنى الرحالة المصرية ريهام أبو بكر من خلال حسابه على إنستجرام.

وطرح الفنان تامر حسني متابعيه الفيديو الدعائي الأول لفيلمه المنتظر “بحبك”، المقرر طرحه بدور العرض فى عيد الأضحى المقبل.