جون كيربي يتولى دور الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض

قال البيت الأبيض في بيان يوم الجمعة إن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جون كيربي سيصبح المنسق لمجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الاستراتيجية.

وقال البيت الأبيض ”في هذا الدور، سينسق كيربي الجهود المشتركة بين الوكالات لشرح سياسة الولايات المتحدة وسيكون بمثابة صوت إداري رفيع المستوى بشأن الأمور ذات الصلة، بما في ذلك عند الاقتضاء على منصة البيت الأبيض“.

وعمل كيربي في السابق بوزارة الخارجية وشغل أيضا منصب السكرتير الصحفي للبنتاجون لوزير الدفاع السابق تشاك هاجل.

وقال مسؤولون في الإدارة إن كيربي سيعمل إلى جانب السكرتيرة الصحفية الجديدة للبيت الأبيض، كارين جان بيير، التي بدأت عملها يوم الاثنين. سوف يعمل كمنسق لمجلس الأمن القومي للاتصالات الإستراتيجية وسيقدم تقاريره مباشرة إلى جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي لـ بايدن.

وقال بايدن في بيان يوم الجمعة: ”يتفهم جون تعقيدات السياسة الخارجية والدفاعية للولايات المتحدة، وسوف يمثل الإدارة باقتدار في قضايا الأمن القومي المهمة“.

وكيربي هو مسؤول حكومي مخضرم في الشؤون العامة ولطالما كان شخصية محترمة في البنتاجون. وهو أميرال متقاعد في البحرية، وانتقل من البنتاجون إلى وزارة الخارجية في عام 2015 وعمل عن كثب مع جون كيري، وزير الخارجية آنذاك، خلال المفاوضات النووية الإيرانية وعلى مدار العامين الأخيرين من إدارة أوباما.

في الآونة الأخيرة، عمل كيربي عن كثب مع وزير الدفاع لويد جيه أوستن، حيث عقد جلسات إحاطة متعددة كل أسبوع حول الحرب الروسية المستمرة في أوكرانيا والرد الأمريكي.