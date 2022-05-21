21 مايو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك ونصيحة الأبراج لك؟

تتبدل الاجواء الفلكية مع انتقال القمر الى برج الدلو الهوائي ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الثور فتتحسن ظروف كل من مواليد الابراج الجوزاء الميزان والدلو



قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح أنه بانتظار مولود اليوم سنة مميزة تتحدث الحظوظ عن لحظات مفرحة قد تقوم بخطوة كبيرة كالارتباط او الهجرة او السفر او قد تحتفل بشراء منزل انها محطة مصيرية في حياتك واعدة بالتقدم والمكاسب المعنوية والمالية.



مولود اليوم السبت 21 أيار مايو من برج الثور



مولود اليوم من برج الثور يعشق الطعام الدسم وأجواء الرفاهيّة والراحة، وهو محب للطبيعة والأشجار والمناظر الخلّابة، ولا يمانع أن يقضي أغلب أوقاته فيها، وهو شخص له جاذبيّة خاصة، ومحب عطوف يساعد من احتاج إليه، يتمتّع برزانة واضحة تجعل الجميع يحبون عشرته ويثقون به، وبرج الثور لبق في تصرّفاته مؤدب في حواراته، هادئ وليّن وواقعي جداً ومسالم في أغلب حالاته، يتحمّل مسؤولية كبيرة والجميع يعتمد عليه كثيراً، شخصٌ عمليّ ويمكنه أداء المهام بسهولة وإتقان ودقّة.