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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

21 مايو.. ماذا يقول تاريخ ميلادك ونصيحة الأبراج لك؟

الابراج
الابراج

تتبدل الاجواء الفلكية مع انتقال القمر الى برج الدلو  الهوائي ليشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الثور فتتحسن ظروف كل من مواليد الابراج الجوزاء الميزان والدلو 


 قالت خبيرة الأبراج ماغي فرح أنه بانتظار مولود اليوم سنة مميزة تتحدث الحظوظ عن لحظات مفرحة قد تقوم بخطوة كبيرة كالارتباط او الهجرة او السفر او قد تحتفل بشراء منزل انها محطة مصيرية في حياتك واعدة بالتقدم والمكاسب المعنوية والمالية.

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حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 21/5/2022 مهنيا وعاطفيا وصحيا

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حظك اليوم وتوقعات الأربعاء 18-5- 2022 على الصعيد المهنى والعاطفي


مولود اليوم السبت 21 أيار مايو من برج الثور


مولود اليوم من برج الثور يعشق الطعام الدسم وأجواء الرفاهيّة والراحة، وهو محب للطبيعة والأشجار والمناظر الخلّابة، ولا يمانع أن يقضي أغلب أوقاته فيها، وهو شخص له جاذبيّة خاصة، ومحب عطوف يساعد من احتاج إليه، يتمتّع برزانة واضحة تجعل الجميع يحبون عشرته ويثقون به، وبرج الثور لبق في تصرّفاته مؤدب في حواراته، هادئ وليّن وواقعي جداً ومسالم في أغلب حالاته، يتحمّل مسؤولية كبيرة والجميع يعتمد عليه كثيراً، شخصٌ عمليّ ويمكنه أداء المهام بسهولة وإتقان ودقّة.

برج الثور برج الدلو مهنيا وعاطفيا وصحيا الأبراج تاريخ ميلاد الشمس

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