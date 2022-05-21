المغنية الصلعاء في ثالث أيام عروض المهرجان الختامى لنوادي المسرح

استمرارا من الهيئة العامة لقصور الثقافة بتشجيع الموهوبين المسرحيين وذلك ضمن فعاليات المهرجان الختامى لنوادي المسرح في دورته ال ٢٩، والذى تنفذه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، من خلال الإدارة العامة للمسرح في الفترة من ١٨ حتى ٣٠ مايو الجاري، علي مسرح اوبرا ملك برمسيس في تمام الساعة السادسة مساءً .

جاء عرض اليوم بعنوان "المغنية الصلعاء" لفرقة نادى مسرح قصر ثقافة الجيزة، تأليف أوجين يونسكو، إخراج حسام العمدة، دراما تورج محمد أسامة، ديكور شادى قطامش، ملابس أية عمار، اضاءة علاء فهمى، الاء رسلان، مكياج أحمد الرسام، موسيقى حسن يونس، مخرج منفذ أحمد ابو الغيط ـ مروان نور، مساعد مخرج ريم حبيب، ثريا مجدى، تمثيل عبد الله وائل، فرح رجب، احمد ابو الغيط، امل عبد الله، محمد ابو العلا، حنين محمدي، اسيل على، سلمى سراج، عمر بكرى، احمد أيوب، حسام العمدة.

وجاء النص معالجة جديدة لنص المغنية الصلعاء، حيث يتناول المنهج العبثي في تلك الرؤية فيتم تقديم كم كبير من الافكار التي تركز على انقاذ الناس من روتين الحياة من خلال فكرة المخلص بطرح احداث وتفاعل بين عائلتين، ويستمر الصراع بينهما بعبثية مع رسم صورة من البهجة للمتلقي عن طريق الصورة الفنية.

العرض من إنتاج فرع ثقافة الجيزة التابع لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، وبحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من د. مصطفى سليم، د. وليد الشهاوي، المخرج سامح بسيونى، د. محمد سعد، المخرج سامح مجاهد، مقرر اللجنة محمد الطايع.