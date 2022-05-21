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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رياح وأتربة وغبار.. طقس غائم اليوم على السعودية

أرشيفية
أرشيفية

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تقريره عن حالة الطقس المتوقعة اليوم، السبت، على مختلف مناطق المملكة العربية السعودية.

وتوقع التقرير، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تؤدي إلى تدنٍ في الرؤية الأفقية على شمال المملكة، ويمتد تأثيرها إلى وسط وشرق المملكة.

ونوه إلى أن السماء ستكون غائمة جزئياً على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، مع إمكانية تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من منطقتي مكة المكرمة وجازان.

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 5-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن متر إلى متر وربع على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على الخليج العربي ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25-50 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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