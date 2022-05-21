محافظ القاهرة يطلق أول أوتوبيس محول للعمل من السولار للغاز.. شاهد

شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إطلاق أول أتوبيس تم تحويله من السولار للعمل بالغاز الطبيعي اليوم السبت.

يأتي ذلك ضمن خطة الدولة فى تقليل الانبعاثات الضارة للحفاظ على البيئة وتوفير ما يقارب 25 مليون جنيه سنويًا من ميزانية هيئة النقل العام.

من جانبه كشف اللواء رزق علي رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، أنه تم تحويل ٣٢٧ أتوبيسا من السولار للعمل بالغاز الطبيعي خلال العام المالي الحالي بتكلفة 200 مليون جنيه، وسيتم إطلاقها للعمل في شوارع العاصمة.

أوضح أن خطة الهيئة تأتي بالتزامن مع خطة الدولة في خفض الانبعاثات والاعتماد على الوقود المحلي وترشيد النفقات.

وبحسب تصريحات للهيئة ،فإن الأتوبيس الذي يعمل بالسولار يستهلك حوالي 120 لتر سولار كمتوسط استهلاك يومي بـ810 جنيهات بسعر 6.75 جنيه للتر، والغاز بـ 525 لنفس فترة التشغيل والتي تقارب 15 ساعة ، حيث يستهلك من 150 لـ160 متر مكعب يوميًا كمتوسط ، بسعر 3.50 جنيه لمتر الغاز، ليوفر بذلك ما يقرب من 300 جنيه يوميًا بالنسبة للأتوبيس الذى يعمل بالسولار.





وإذا تم حساب فرق الاستهلاك اليومى لكل من الاتوبيس العامل بالغاز والأتوبيس العامل بالسولار، سنجد أن الأول يوفر ما يقرب من 300 جنيه يوميا، بما يعادل 9 آلاف شهريًا و108 آلاف سنويًا، وذلك للأتوبيس الواحد.



وتستهلك الهيئة بالكامل 6.5 مليون لتر سولار شهريا، بإجمالي 43.875 مليون جنيه، أي بما يعادل 78 مليون لتر سنويا بـ526.500 مليون جنيه سنويا.



وبما أن الهيئة بها حوالي 3 آلاف أتوبيس ، وبعد تحويل كل أسطولها بالغاز الطبيعى سيوفر للهيئة 324 مليون جنيه سنويًا ، حيث سيوفر الأتوبيس الواحد 108 الاف سنويا، بالإضافة إلى الحفاظ على البيئة والحد من التلوث.



الأتوبيس الذي يعمل بالغاز الطبيعى، تكلفة شرائه نحو 3 ملايين و650 ألف جنيه ، أما الذى يعمل بالسولار، ثمنه 2 مليون و300 ألف تقريبًا ، إلا أن الغاز يظل الأرخص لأنه يوفر خلال مدة تشغيله الكثير من المال.

وسيتم تموين تلك الأتوبيسات من خلال محطات تموين الغاز الطبيعى الموجودة بجراجات الهيئة وعددها 5 محطات بالمطرية والبساتين والحى العاشر والقطامية وشارع بورسعيد، وجار التوسع في عمل محطات جديدة لتغطية جميع أنحاء العاصمة.

وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أعلن تعديل 2262 أتوبيساً بالنقل العام للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار بتكلفة 1,2 مليار جنيه بدءا من العام المالى الحالى 2021/2022.

وأوضح في بيان سابق للوزارة ان ذلك ياتي في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون الذى تم توقيعه مع كل من وزارات المالية والإنتاج الحربى والبترول والثروة المعدنية وهيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية، في ضوء اهتمام الحكومة بالحفاظ على البيئة والحد من التلوث وتحويل سيارات أتوبيسات النقل العام للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من البنزين والسولار.

ويأتي تنفيذ البروتوكول يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتنفيذ البرنامج القومى لتعديل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بغرض تحقيق الاستفادة المثلى اقتصادياً من ثروات مصر من الغاز الطبيعى، وتعظيم القيمة المضافة منها، فضلاً عن ترشيد استهلاك السولار والإسهام بفعالية فى الحفاظ على البيئة، وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الحرارية.

وأوضح اللواء محمود شعراوى، أن تنفيذ مشروع تعديل الـ 2262 أتوبيساً للعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار يشمل أتوبيسات هيئتى النقل العام بالقاهرة والاسكندرية، حيث يخص هيئة النقل العام بالقاهرة 1962 أتوبيساً ويخص هيئة النقل للركاب بالإسكندرية منها 300 أتوبيساً، على أن يتم التنفيذ على مدار 6 سنوات مالية تبدأ من العام الحالى وتكون مدة مراحل التنفيذ 12 شهراً لكل مرحلة أما المرحلة الأولى فتستغرق 15 شهراً.

وأشار اللواء محمود شعراوى، إلى أن المرحلة الأولى الجاري المنفذة خلال العام المالى الحالى تتضمن تعديل 377 أتوبيساً بتكلفة 200 مليون جنيه، يخص هيئة النقل العام بالقاهرة منها 327 أتوبيساً، ويخص هيئة نقل الركاب بالإسكندرية 50 أتوبيساً، مؤكداً توفير المحافظتين الأراضى اللازمة لتنفيذ محطات تمويل تعمل بالغاز الطبيعى بدلاً من السولار، وبنهاية المرحلة السادسة لن يتم استخدام أتوبيس يعمل بالسولار وكلها ستكون صديقة للبيئة.

ولفت اللواء شعراوى إلى أن أعمال التعديل للأتوبيسات للغاز الطبيعى بدلاً من السولار تشمل ايضاً أعمال رفع كفاءة الأتوبيسات داخلياً وخارجياً ذلك لتليق بالمواطن المصرى فى ظل مبادرة حياة كريمة لتشمل وسيلة مواصلات كريمة للمواطنين تحافظ على المظهر الحضارى والجمالى.

وأضاف أن البروتوكول الذى يتم تنفيذه يتضمن تدريب الفنيين على أعمال الصيانة الدورية، طبقا لتعليمات الشركة المصنعة للمحركات وبقطع غيار أصلية حفاظاً على عمل الأتوبيسات بأعلى كفاءة.



وستجرى أعمال الصيانة بجراجات هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية وتحت الإشراف المباشر لوزارة الإنتاج الحربى، وسيتم شراء قطع الغيار اللازمة لأعمال الإصلاح للمحركات ومنظومة الغاز الطبيعى لمدة 15 عاماً.

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