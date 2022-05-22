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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مأساة أم أيمن .. ابنها مريض نفسي وتبحث له عن علاج

صدى البلد

معاناة مستمرة تعيشها " أم أيمن " بعد أن أصبح نجلها مريض نفسي وهى لا تملك المال اللازم لعلاجه ، فبدموع جارفة تروى هذه الأم المسنة مأساتها لـ" صدى البلد " .


تقول " أم أيمن " 65 عاما ،  أنها متزوجة منذ أربعين عاما بمدينة إسنا جنوب الأقصر من " هوارى . م . ف " 69 عاما ،  رزقت بولدين منه الكبير يدعى" أيمن " عمره 38 عاما و" أحمد " 35 عاما . 


وأضافت قائلة : " زوجى هواري كان تاجر فراخ زمان وكان شغال بالقسط  للناس واتخرب بيته بسبب القسط الناس كانت بتأخذ ومش بتدفع ، وكان عندنا أملاك زمان وباعها عشان يشتري عربية وراحت فلوسه كلها ، وبقي الرزق على الكد ".

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وأوضحت "أم أيمن " انها كانت تعيش فى حياة صعبة بسبب ارتفاع الأسعار وقلة الرزق وفجأة منذ 10 سنوات بأن نجلها الكبير يقوم بأفعال غريبة ثم تطورت الى أصبح يمشي بالشوارع المنطقة كالمجنون مشيرة إلى أنها حاولت علاجه أكثر من مرة وأصبح مدمن مهدئات ، ثم تم وضعه بمستشفى أسوان للأمراض النفسية والإدمان ولكن لم يستجيب للعلاج وتقوم المستشفى بالاتصال بنا لأخذه منها قائلة : " كنت أوديه المستشفى بعد 20 ولا 25 يوم يقولولي تعالوا خدوه".

واستكملت حديثها قائلة : " زوجى ليس لديه معاش ، وهى تعالج نجلها عند طبيب خاص بمرض المخ والأعصاب ولكن أوقات كثيرة يخرج عن السيطرة ويمسك ادوات المنزل ويلقي بها فى الشارع وأوقات يحمل على السكين فى وجهى ".

وطالبت " أم أيمن " من المسئولين على انقذها هى ونجلها ومساعدتها فى علاجه بمستشفي متخصصة وصرف معاش لزوجها.

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