بحضور مكثف..‏ إنطلاق القوافل التعليمية المجانية لطلاب الثانوية العامة ببورسعيد

شهد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم انطلاق القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة و‏المقامة تحت رعاية وتوجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وذلك بمسرح مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات ومعسكر بورسعيد الدولى ‏للكشافة.‏

بحضور طلابى ضخم ..‏ إنطلاق القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة ببورسعيد

و أكد وكيل الوزارة فى بورسعيد أن هذه القوافل التعليمية المجانية جاءت بتضافر الجهود بين محافظة بورسعيد ومديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب ‏والرياضة و مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير وتضم نخبة قوية من أساتذة الجامعات المصرية ومعلمى المواد الدراسية من خارج بورسعيد ‏وداخلها.‏

بحضور طلابى ضخم ..‏ إنطلاق القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة ببورسعيد

ولفت الدكتور أكرم إلى أن القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الثانوية العامة قد إنطلقت اليوم فى مقرات مدرسة بورسعيد الثانوية للبنات و ‏المعسكر الدولى للكشافة ببورسعيد على أن تنطلق غدا فى مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية للبنين بمدينة بورفؤاد وتستمر حتى 20 يونيو القادم.‏

بحضور طلابى ضخم ..‏ إنطلاق القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة ببورسعيد

ووجه وكيل الوزارة الشكر إلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد على إهتمامه الدائم بالعملية التعليمية بالمحافظة ولكل القائمين على القوافل ‏التعليمية المجانية متمنيا النجاح والتفوق لكل طلاب الشهادة الثانوية العامة بالمحافظة.‏

وحث الدكتور أكرم الطلاب الحاضرين من خلال كلمته لهم على تحقيق أكبر قدر للإستفادة من هذه الفرصة العظيمة و الاستمتاع بشرح أساتذة ‏الجامعات المصرية والمعلمين الأفاضل القائمين على شرح المواد الدراسية لهم بالمجان.‏

بحضور طلابى ضخم ..‏ إنطلاق القوافل التعليمية المجانية لطلاب الشهادة الثانوية العامة ببورسعيد

جاء ذلك بحضور الأستاذ عماد علام مستشار المحافظ لشئون التعليم والأستاذ السيد غريب المنسق العام للقوافل والأستاذة عزيزة رفعت مدير إدارة شرق التعليمية والأستاذ حازم عبد المطلب مدير ‏إدارة العلاقات العامة والإعلام والأستاذ أشرف عبد المحسن مدير إدارة التعليم الثانوى العام والأستاذة حنان عثمان مدير إدارة التعليم الخاص ‏والدكتورة سوزان بغدادى مدير إدار المدارس الرسمية والمتميزة للغات.‏