وكيل تعليم بورسعيد يطمئن على انتظام سير امتحان الدراسات الإجتماعية للشهادة الإعدادية

تفقد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، عددا من لجان امتحانات نهاية الفصل الثانى من العام الدراسى 2021 – 2022 للشهادة الإعدادية لمتابعة إنتظام امتحان مادة الدراسات الإجتماعية.
وقال وكيل الوزارة بمحافظة بورسعيد إن الزيارة التفقدية طالت 5 لجان هى مدرسة الشهيد أسامة الشربينى الإعدادية للبنات والقابوطى الإعدادية للبنات ونبوية الجابرى الإعدادية للبنات والشهيد عمرو السقا الإعدادية للبنات والخلفاء الراشدين الإعدادية للبنين.
ولفت وكيل تعليم بورسعيد إلى أن عدد الطلاب المقيدين بالصف الثالث الإعدادى الذين أدوا امتحان مادة الدراسات الإجتماعية اليوم هو 12652 طالبا وطالبة من إجمالى 12748 طالبا وطالبة بنسبة حضور 99.2% مع رصد غياب 96 طالبا وطالبة عن أداء الإمتحان.
وأشار الدكتور أكرم حسن وكيل تعليم بورسعيد إلى أن 184 طالبا وطالبة من حالات الدمج أدوا امتحانات اليوم وسط أقرانهم بينما أدى 42 طالبا وطالبة بنظام المنازل الامتحان بمقر لجانهم وذلك على مستوى كل الإدارات التعليمية.
وأضاف وكيل الوزارة ببورسعيد أن غرفة عمليات الامتحانات المركزية تلقت بلاغا يفيد بوقوع حالة غش الكترونية واحدة أثناء فترة الامتحان وتم توجيه إدارة الشئون القانونية باتخاذ اللازم حيال هذه الواقعة مع توقيع جميع اللوائح والقرارات المنظمة لذلك.