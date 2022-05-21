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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل تعليم بورسعيد يطمئن على انتظام سير امتحان الدراسات الإجتماعية للشهادة الإعدادية

امتحانات الشهادة
امتحانات الشهادة الإعدادية

تفقد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم، عددا من لجان امتحانات نهاية الفصل الثانى من العام الدراسى 2021 – 2022 ‏للشهادة الإعدادية لمتابعة إنتظام امتحان مادة الدراسات الإجتماعية.‏

12652 طالبا ‏وطالبة أدوا امتحان الدراسات الشهادة الاعدادية فى بورسعيد 

وقال وكيل الوزارة بمحافظة بورسعيد إن الزيارة التفقدية طالت 5 لجان هى مدرسة الشهيد أسامة الشربينى الإعدادية للبنات والقابوطى الإعدادية للبنات ونبوية ‏الجابرى الإعدادية للبنات والشهيد عمرو السقا الإعدادية للبنات والخلفاء الراشدين الإعدادية للبنين.‏

12652 طالبا ‏وطالبة أدوا امتحان الدراسات الشهادة الاعدادية فى بورسعيد 

ولفت وكيل تعليم بورسعيد إلى أن عدد الطلاب المقيدين بالصف الثالث الإعدادى الذين أدوا امتحان مادة الدراسات الإجتماعية اليوم هو 12652 طالبا ‏وطالبة من إجمالى 12748 طالبا وطالبة بنسبة حضور 99.2% مع رصد غياب 96 طالبا وطالبة عن أداء الإمتحان.‏

12652 طالبا ‏وطالبة أدوا امتحان الدراسات الشهادة الاعدادية فى بورسعيد 

وأشار الدكتور أكرم حسن وكيل تعليم بورسعيد  إلى أن 184 طالبا وطالبة من حالات الدمج أدوا امتحانات اليوم وسط أقرانهم  بينما ‏أدى 42 طالبا وطالبة بنظام المنازل ‏الامتحان بمقر لجانهم وذلك على مستوى كل الإدارات التعليمية.‏

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12652 طالبا ‏وطالبة أدوا امتحان الدراسات الشهادة الاعدادية فى بورسعيد 

وأضاف وكيل الوزارة ببورسعيد أن غرفة عمليات الامتحانات المركزية تلقت بلاغا يفيد بوقوع حالة غش الكترونية واحدة أثناء فترة الامتحان وتم توجيه إدارة ‏الشئون القانونية باتخاذ اللازم حيال هذه الواقعة مع توقيع جميع اللوائح والقرارات المنظمة لذلك.‏

12652 طالبا ‏وطالبة أدوا امتحان الدراسات الشهادة الاعدادية فى بورسعيد 
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