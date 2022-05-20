سقوط فتاة ثلاثينية من الطابق الرابع في بورسعيد

ما زالت محافظة بورسعيد تشهد مسلسل سقوط المواطنين من مرتفعات، والذي أصبح تكرر بشكل شبه يومي، سواء سقطوا من شرفات منازلهم أو من منازل أقاربهم أو أصدقائهم، وكل تلك الوقائع تتم في ظروف غامضة.

فبعد سقوط تلميذ بالصف السادس الابتدائي من أعلى عمارة بالطاقة الشمسية فى حي الزهور، وشاب عشريني من شرفة منزل بنفس المنطقة بالطابق الخامس؛ استقبلت بورسعيد، اليوم، خبر سقوط فتاة ثلاثينية من شرفة منزلها بالطابق الرابع، في مساكن زمزم بحي الضواحي، والتى لا تبعد سوى أمتار قليلة عن المنطقة السابقة لها.

واستقبل مستشفى زهور بورسعيد، التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، منذ قليل، المصابة: رحمة مصطفى شفيق- 34 سنة، تقيم بمنطقة استكمال زمزم بالعمارة رقم 100؛ نتيجة سقوطها من الدور الرابع.

وأكد أطباء مستشفى الزهور المركزي، أن الفتاة مصابة بكسر بالفقرات العنقية، وحالتها العامة سيئة، ويجري عمل التحاليل والفحوصات وتقديم الخدمة الطبية اللازمة لها.

وجرى إخطار مديرية أمن بورسعيد، التي أمرت بتشكيل فريق بحث؛ لسرعة الوقوف على ملابسات حادث السقوط وأسبابه، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.