بأي ذنب قتلت.. حنين تدفع حياتها ثمنا لزفة عروس في بورسعيد

نعى علاء الدسوقى مدير عام التعليم العام بمحافظة بورسعيد وفاة التلميذة حنين الرازقى التى وافتها المنية اليوم متأثرة بجراحها عقب إصابتها أثناء تواجدها بشرفة منزلهم لمشاهدة زفة عروس كنت تمر أسفل مسكنهم فأصيبت بطلق خرطوش أطلقه أحد المشاركين بالزفة .

وقال مدير عام تعليم بورسعيد العام:" نسألكم الدعاء بالرحمة والمغفرة لتلميذتنا حنين الرازقي التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى اليوم الجمعة الموافق ٢٠٢٢/٥/٢٠م ، التلميذة بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة قاسم أمين الابتدائية ، متأثرة بإصابتها منذ أيام بعدة طلقات خرطوش أثناء مشاهدتها لزفة عروس من شرفه منزلها اللهم اجعلها ذخرًا لوالديها وشفيعًا مُجاب اللهم أعظم بها أجورهما وثقِّل بها موازينهما ".

كانت طفلة تدعي حنين مسعد الرزقي وتبلغ من العمر 10 سنوات وافتها المنية اليوم الجمعة متأثرة بإصابتها بطلق رصاص خرطوش، وذلك أثناء تواجدها في بلكونة منزلها بنطاق حي العرب بـ محافظة بورسعيد.

وبمجرد اصابة الفتاة الصغيرة نقلها أهلها بسرعة إلى مستشفى السلام الدولي بمحافظة بورسعيد والتي استقبلت الطفلة حنين مسعد الرزقي وهى مصابة بطلقات خرطوش، وتم تكليف فريق طبي وتبين أن إصابتها طلقات في فروة الرأس من الخارج، وخرطوش داخل تجويف العين اليسرى خلف كرة العين، وطلقات داخل التجويف الأنفي الأيمن، وبجانب وخلف الجانب العلوي، وطلقات بالجبهة اليسرى للوجه، وخرطوش على جسم الفقرة العنقية الخامسة، وكانت الطفلة تعاني من ارتشاح بالرقبة والقصبة الهوائية.

تم إخطار اللواء حسني عبد العزيز مدير أمن بورسعيد بوفاة الطفلة حنين والذى وجه بتحرير محضر بالواقعة علي أن تتولي النيابة العامة التحقيق.

وطالبت أسرة الطفلة حنين بسرعة الكشف عن كافة المتسببين في الحادث والقصاص العادل لابنتهم، وتقديمهم للمحاكمة السريعة خاصة وأن الطفلة تعرضت لاصابات خطيرة جعلتها تعذب قبل وفاتها دون أي ذنب حتى وافتها المنية اليوم، قائلين :" عاوزين نعرف مين ضرب بنتنا بالخرطوش ونشوفه بيتحاكم وحق بنتنا يرجع لان بلدنا فيها قانون وربنا ميرضاش بالظلم".

الجدير بالذكر ان ادارة التعليم الابتدائى فى مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد فقدت خلال يومين متعاقبين 2 من تلاميذها إحداهما حالة المغفور لها حنين الرازقى و التى لقت حتفها متاثرة بجراحها من جراء الاصابة بطلق خرطوش بالوجه و هى المقيدة بالصف الخامس مدرسة قاسم امين الابتدائية ، و الثانية لتلميذ مقيد بالصف السادس الابتدائى بمدرسة عمر بن عبد العزيز لقى حتفه اثر سقوطه من الطابق الخامس بمساكن الطاقة الشمسية أثناء لهوه مع زميل له اعلى سطح مسكن زميله وقد نعتهما مديرية التربية و التعليم .