انطلاق القوافل التعليمية لطلاب الثانوية العامة فى بورسعيد .. اليوم

تنطلق اليوم بمحافظة بورسعيد القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الثانوية العامة و من المقرر أن تستمر لمدة شهر حتى بداية امتحانات شهادة الثانوية وذلك بحضور نخبة من كبار الأساتذة من داخل بورسعيد وخارجها.

كان اللواءعادل الغضبان محافظ بورسعيد، أعلن عن بدء انطلاق القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الثانوية العامة ، اليوم السبت الموافق ٢١ مايو ، لافتا الى انه تم تخصيص مراكز مجهزة على أعلى مستوى داخل مدرسة بورسعيد الثانوية بنات، ومعسكر بورسعيد للكشافة، ومدرسة الخلفاء الراشدين ببورفؤاد.

أكد محافظ بورسعيد انه تم الاستعداد المكثف لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية، وتوفير أفضل مناخ للطلاب خلال أداء الامتحانات ، حيث تقدم القوافل التعليمية مراجعات نهائية لطلاب الشهادة الثانوية، في جميع المواد التعليمية و يشرف على المراجعة معلمين وموجهين ذوي خبرة في مجال التدريس، فضلا عن إمكانية متابعة المراجعات النهائية عبر عدد من المنصات الإلكترونية ، وتكون المراجعات على فترتين في جميع المواد التعليمية، وتم تجهيز أماكن المحاضرات على أعلى مستوى وتذويدها بأحدث الوسائل الالكترونية والتعليمية التي تساهم في سرعة تلقى واستيعاب الطلاب للمادة التعليمية.

وناشد محافظ بورسعيد الطلاب والطالبات بالاستفادة من القوافل التعليمية ، مؤكدا على تقديم كافة الدعم والتيسيرات اللازمة لمساعدة أولياء الأمور و طلاب الثانوية العامة في مراجعة المواد التعليمية قبل بدء امتحانات الشهادة الثانوية، متمنيا للطلاب أن يحققوا أعلى درجات النجاح خلال العام الحالي.