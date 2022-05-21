عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصنع الدم.. حسام موافي: اللحوم المصدر الأساسي لفيتامين ب 12.. فيديو

حسام موافي
حسام موافي

قال الدكتور حسام موافي رائد أمراض الباطنة أخصائي الحالات الحرجة بقصر العيني؛ إن فيتامين ب يضم مجموعة كبيرة من الفيتامينات لكن أهمهم ب 12، واللحوم  تعتبر مصدر لفيتامين ب 12، وهو لا يتأثر بالحرار وغير متواجد في النباتات؛ وهو مسؤول عن صناعة الدم فمن ينقص في جسمه ب 12 سيصاب بأنيميا حادة وعنيفة.

 

وأضاف حسام موافي خلال لقائه في برنامج باب الخلق على قناة النهار مع الإعلامي محمود سعد؛ أن هناك بكتيريا داخل الأمعاء تحتفظ بفيتامين ب 12 وذلك للحفاظ على طاقة الجسم بالنسبة للذين لا يتناولون اللحوم باستمرار؛ مضيفا أن المضاد الحيوي يقتل البكتيريا النافعة والضارة ويظل الكبد محتفظ بفيتامين ب 12 لمدة عامين.

 

وأوضح رائد أمراض الباطنة أخصائي الحالات الحرجة؛ أن لكل فيتامين في الجسم مستقبلات؛ لكن ب 12 لا يوجد له مستقبلات في جسم الإنسان لكن المعدة تقوم بإفراز مادة تلتصق بفيتامين ب 12؛ أما بالنسبة لمرضى الأورام أو من لديه التهابات في المعدة فيحصل الجسم على هذا الفيتامين من خلال الحقن حتى يحمله الدم بشكل مباشر.

حسام موافي فيتامين ب 12 أمراض الباطنة صناعة الدم النهار البكتيريا النافعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 55 جنيها في أسبوع

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

مرتضى منصور عن توقيع بن شرقي للأهلي: يعني أخلى أمير وأحمد يكتفوه

غدا.. المطربة بوسي تحتفل بزفافها على خبير تجميل .. خاص

اكتشاف أول حالة يشتبه بإصابتها بـ جدرى القرود في سويسرا

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

ترشيحاتنا

استولى على250 مليون جنيه.. حبس مستريح كرداسة وحجز زوجته وأولاده

مزاد جديد لقطع غيار سيارات بالقاهرة والاسكندرية

هولندا تعلن تسجيل إصابات جديدة بمرض جدري القرود

مكالمة مبابي لـ رئيس ريال مدريد وراء بقائه في باريس سان جيرمان

على فراش المرض.. شاهد| آخر ظهور لـ سمير صبري داخل المستشفى قبل وفاته

اكتشاف أول حالة يشتبه بإصابتها بـ جدرى القرود في سويسرا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على مدار ساعتين.. عمرو دياب يحيي حفلا في الشيخ زايد.. صور

نادية الجندي تنهار بالبكاء في جنازة سمير صبري.. صور

صور.. ماذا فعلت الأعاصير بمدن غرب ألمانيا

الهضبة يتصدر الترند بـ اللي يمشي يمشي ..53 أغنية جمعته مع تامر حسين

فيديو

عملنا حاجات كتير ومتجحدوش كرم ربنا.. السيسي خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر

الفنان أحمد عبد العزيز: عشت سنوات بلا عمل وعديتها بكل صعوباتها

حاول قتلي في أول أسبوع.. آمبر هيرد تفضح أسرار جوني ديب.. فيديوجراف

البلالين اللي نفختهم فى حياتى.. محمد رمضان ينتقد بشرى بعد سخريتها منه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

نجاة عبدالرحمن

الدين الإبراهيمي ودعوات التآخي

رانيا أبوالدهب

مقارنة بشرية

مني أحمد

الزعيم

اﻟﻤﺰﻳﺪ