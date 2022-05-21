مصنع الدم.. حسام موافي: اللحوم المصدر الأساسي لفيتامين ب 12.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي رائد أمراض الباطنة أخصائي الحالات الحرجة بقصر العيني؛ إن فيتامين ب يضم مجموعة كبيرة من الفيتامينات لكن أهمهم ب 12، واللحوم تعتبر مصدر لفيتامين ب 12، وهو لا يتأثر بالحرار وغير متواجد في النباتات؛ وهو مسؤول عن صناعة الدم فمن ينقص في جسمه ب 12 سيصاب بأنيميا حادة وعنيفة.

وأضاف حسام موافي خلال لقائه في برنامج باب الخلق على قناة النهار مع الإعلامي محمود سعد؛ أن هناك بكتيريا داخل الأمعاء تحتفظ بفيتامين ب 12 وذلك للحفاظ على طاقة الجسم بالنسبة للذين لا يتناولون اللحوم باستمرار؛ مضيفا أن المضاد الحيوي يقتل البكتيريا النافعة والضارة ويظل الكبد محتفظ بفيتامين ب 12 لمدة عامين.

وأوضح رائد أمراض الباطنة أخصائي الحالات الحرجة؛ أن لكل فيتامين في الجسم مستقبلات؛ لكن ب 12 لا يوجد له مستقبلات في جسم الإنسان لكن المعدة تقوم بإفراز مادة تلتصق بفيتامين ب 12؛ أما بالنسبة لمرضى الأورام أو من لديه التهابات في المعدة فيحصل الجسم على هذا الفيتامين من خلال الحقن حتى يحمله الدم بشكل مباشر.