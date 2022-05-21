بالأسماء.. نتائج انتخابات اللجان النقابية بالأسواق الحرة والخدمات الجوية

كشفت مصادر بالشركة الوطنية “مصر للطيران”، عن نتائج انتخابات العاملين ببعض الشركات التابعة للشركة القابضة والتي جرت منتصف الأسبوع الماضي، ومنتظر إعلانها رسميًا خلال أيام بعد اعتمادها من وزارة القوى العاملة.

وبحسب المصادر، التي كشفت عن نتائج الانتخابات العمالية داخل شركة مصر للطيران للأسواق الحرة، فأسفرت الانتخابات عن فوز وليد جلال عزام برئاسة اللجنة النقابية بالشركة، وفاز بعضوية اللجنة النقابة بالشركة، كلا من: أحمد ناجح - محمد عبدالحميد - محمد حسين - أسعد سعيد - سعد عبدالمنعم إبراهيم - أحمد عبدالعظيم - أحمد إبراهيم - محمد عفيفي - مروة أحمد عبدالحميد - أحمد كمال الدين.

فيما فاز أحمد كمال وأشرف الشافعي بعضوية مجلس الإدارة بالشركة.

وكشفت المصادر، أيضا، عن نتائج الانتخابات داخل شركة مصر للطيران للخدمات الجوية، حيث فاز برئاسة اللجنة النقابية أسامة توفيق، أما عن أعضاء اللجنة، هم كالتالي: عبد المنعم أبو الليل - أحمد حجازي - أحمد عبد الكريم - عمرو رضوان - هاني السيد الأطرش - محمد عماد عبد الساتر - محمد صلاح - سماح عبدالله - علي السيد - محمد مصطفي.



وجرت انتخابات العاملين بالشركة القابضة مصر للطيران والشركات التابعة يوم الثلاثاء الماضي، لاختيار مجالس إدارة اللجان النقابية بالقابضة وشركاتها التابعة، وانتخابات أيضًا ممثلي العاملين بمجالس إدارات بعض الشركات التابعة للدورة الانتخابية 2022/2026.

وتنافس في الانتخابات، التي جرت على مستوى جميع المحطات الداخلية للشركة وفي مبنى المحركات وإيرمول بمطار القاهرة والمبنى الإداري أيضا للشركة، حوالي 200 مرشحا لرئاسة وعضوية اللجنة النقابية للعاملين بالقابضة والشركات التابعة، وحوالي 80 مرشحا أخرين على عضوية مجالس الإدارات لبعض الشركات التابعة.