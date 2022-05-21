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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

لاعبو الزمالك يخوضون تقسيمة قوية

صدى البلد

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا تقسيمة فنية قوية ، على هامش المران الذي أقيم بملعب عبداللطيف أبو رجيلة استعدادا لمواجهة أسوان في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي.


وشهدت التقسيمة وقوف البرتغالي فيريرا المدير الفني على كل التفاصيل الفنية والخططية التي تم التدريب عليها من خلال تطبيقها.

وقام فيريرا بإعطاء تعليمات فنية لجميع خطوط الفريق على هامش التقسيمة ، سواء الدفاع أو الهجوم أو الوسط .


ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا لمواجهة أسوان المقبلة في نصف نهائي كأس مصر للموسم الماضي ، والمقرر لها بعد غد الإثنين.

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