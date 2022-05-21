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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مزاد جديد لقطع غيار سيارات بالقاهرة والاسكندرية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يشهد السوق المحلى المصرى للسيارات المستعملة ، حراكا بسيطا بعد الارتفاعات المتتالية فى أسعار السيارات الجديدة " الزيرو " بالرغم من ارتفاع المستعمل ايضا ، إلا أن الإقبال عليه مازال مستمرا، من خلال البيع المباشر الشخصى او البيع فى مزادات سواء حكومية او خاصة .

وخلال الفترة الاخيرة  أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية عن العديد من فعاليات المزادات الخاصة بالسيارات للعديد من الجهات الحكومية ، بالاضافة الى المزادات الخاصة المنتشرة فى جميع اركان الجمهورية للسيارات وقطع غياراها .

ومؤخرا  أعلن عن اقامة المزادات للسيارات وقطع الغيار، وهو مزاد بالأظرف المغلقة في مدينة السادس من أكتوبر. وسيتم اجراء فتح المظاريف في 23 مايو الجاري . 

ويتضمن مزاد السيارات وقطع الغيار ، بمدينة 6 اكتوبر عدد 10.862 قطعة غيار راكد تضم قطع جوانات ، و خراطيم، و فتايس ، و مقصات ، و طلمبات ، و اكصدامات، و  مساعدين وغيرها. 

بالاضافة الى مزاد شركات سيارات بالاسكندرية يعرض قطع غيار ، في 23 مايو لصالح كبري توكيلات السيارات  بالأظرف المغلقة ، و يتضمن المزاد قطع غيار خردة تشمل بلوكات وفتايس ومحركات وبطاريات وكمبروسورات ومقصات ومساعدين ووش سلندر. 

و مزاد آخر هو مزاد شركة النيل للأدوية حيث سيكون البيع بالمزاد العلني في تمام الساعة 12 ظهراً في مقر الشركة في الأميرية بالسواح يوم 22 مايو ، ويتضمن المزاد قطع غيار تشمل ماكينات وطلمبات وقطع غيار متنوعة بجانب سيارات خردة. 

مدينة 6 أكتوبر الجهات الحكومية الاسكندرية أسعار السيارات قطع غيار توكيلات

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