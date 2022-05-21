مزاد جديد لقطع غيار سيارات بالقاهرة والاسكندرية

يشهد السوق المحلى المصرى للسيارات المستعملة ، حراكا بسيطا بعد الارتفاعات المتتالية فى أسعار السيارات الجديدة " الزيرو " بالرغم من ارتفاع المستعمل ايضا ، إلا أن الإقبال عليه مازال مستمرا، من خلال البيع المباشر الشخصى او البيع فى مزادات سواء حكومية او خاصة .

وخلال الفترة الاخيرة أعلنت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية عن العديد من فعاليات المزادات الخاصة بالسيارات للعديد من الجهات الحكومية ، بالاضافة الى المزادات الخاصة المنتشرة فى جميع اركان الجمهورية للسيارات وقطع غياراها .

ومؤخرا أعلن عن اقامة المزادات للسيارات وقطع الغيار، وهو مزاد بالأظرف المغلقة في مدينة السادس من أكتوبر. وسيتم اجراء فتح المظاريف في 23 مايو الجاري .

ويتضمن مزاد السيارات وقطع الغيار ، بمدينة 6 اكتوبر عدد 10.862 قطعة غيار راكد تضم قطع جوانات ، و خراطيم، و فتايس ، و مقصات ، و طلمبات ، و اكصدامات، و مساعدين وغيرها.

بالاضافة الى مزاد شركات سيارات بالاسكندرية يعرض قطع غيار ، في 23 مايو لصالح كبري توكيلات السيارات بالأظرف المغلقة ، و يتضمن المزاد قطع غيار خردة تشمل بلوكات وفتايس ومحركات وبطاريات وكمبروسورات ومقصات ومساعدين ووش سلندر.

و مزاد آخر هو مزاد شركة النيل للأدوية حيث سيكون البيع بالمزاد العلني في تمام الساعة 12 ظهراً في مقر الشركة في الأميرية بالسواح يوم 22 مايو ، ويتضمن المزاد قطع غيار تشمل ماكينات وطلمبات وقطع غيار متنوعة بجانب سيارات خردة.