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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد الزيادات.. تعرف على أرخص 5 سيارات في مصر

سوزوكي اسبريسو
سوزوكي اسبريسو

شهد السوق المحلى المصرى ، خلال الفترة الأخيرة زيادة سعرية على عدد من الطرازات المختلفة للعلامات التجارية للسيارات، بعد زيادة أسعار الصرف للدولار مقابل الجنيه، إضافة إلى الأزمات العالمية التى أهمها الحرب الروسية الأوكرانية.

وخلال التقرير التالي سنتعرف على أسعار أرخص 5 سيارات الآن داخل السوق المحلى:     

1- سوزوكي ألتو  

سوزوكي ألتو  

وتستمد السيارة قوتها من محرك 3 سلندر سعة 800 سي سي بقوة 47 حصانا وعزم دوران 68 نيوتن متر وناقل حركة من 5 سرعات ينقل القوة للعجلات الأمامية فيما يمكن للسيارة الوصول الي 100 كم في الساعة في 20 ثانية مع استهلاك وقود بواقع 3 لتر لكل 100 كم.

أما عن أسعار سوزوكى التو فسجلت على النحو التالي:

- مانيوال 2021 بسعر 121,000 جنيه

- مانيوال / SCREEN 2021 بسعر 126,000 جنيه

- مانيوال 2022 بسعر 150,000 جنيه

2- سوزوكي اسبريسو 

سوزوكي اسبريسو

وتستمد السيارة قوتها من محرك 3 سلندر سعة 1000 سي سي بقوة 68 حصان وعزم دوران 90 نيوتن متر. وتتصل السيارة بناقل حركة مانيوال من 5 سرعات . وتنقل القوة للعجلات الأمامية . وتأتي السيارة وفق هذه المواصفات بقدرة على التسارع الي 100 كم في الساعة في 14.3 ثانية مع الوصول الي سرعة قصوى تبلغ 150 كم في الساعة.

اما عن اسعار سوزوكى اسبريسو

- مانيوال / فول اوبشن 2021 بسعر 146,900 جنيه

- مانيوال / فول اوبشن 2022 بسعر 177,000 جنيه

3- لادا جرانتا 

لادا جرانتا

وتستمد السيارة قوتها من محرك 1600 سي سي بقوة 90 حصان عند 5600 لفة في الدقيقة وعزم دوران 145 نيوتن متر عند 4000 لفة في الدقيقة ، ويبلغ طول السيارة 4.268 مم والعرض 1700 مم وقاعدة العجلات بطول 2.476 مم وارتفاع 1500 مم. أما النسخة الأوتوماتيك من السيارة فتأتي بنفس المحرك ولكن بقوة 98 حصان عند 5600 لفة في الدقيقة ونفس عزم الدوران 145 نيوتن متر. 

أما عن أسعار لادا جرانتا فكانت:

- مانيوال / صالون 2022 بسعر 194,500 جنيه

- أوتوماتيك / E1 2022 بسعر 229,500 جنيه

- أوتوماتيك / E2 2022 بسعر 235,500 جنيه

 

4- شانجان ألسفن 

شانجان ألسفن

وتستمد السيارة قوتها من محرك 4 سلندر 1400 سي سي بقوة 101 حصان و135 نيوتن متر . ويتوفر للسيارة ناقل حركة مانيوال 5 سرعات وجر أمامي . كما يتوفر للسيارة مرحك 1500 سي سي بقوة 107 حصان و145 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك دبل كلتش 5 سرعات وجر أمامي.

أما عن أسعار شانجان ألسفن فكانت كلآتي:

- مانيوال / L1 2021 بسعر 210,000 جنيه

- مانيوال / L1 2022 بسعر 213,000 جنيه

- أوتوماتيك / L1 2021 بسعر 230,000 جنيه

- أوتوماتيك / L1 2022 بسعر 233,000 جنيه

- أوتوماتيك / L2 2021 بسعر 246,000 جنيه

- أوتوماتيك / L2 2022 بسعر 249,000 جنيه

5- سوزوكى سويفت ديزاير

زوكى سويفت ديزاير

وتستمد السيارة قوتها من محرك 1200 سي سي 4 سلندر بقوة اجمالية 85 حصان وعزم دوران 113 نيوتن متر وناقل حركة أوتوماتيك 4 نقلات مع جر امامي للسيارة وتسارع الي 100 كم في الساعة في أكثر من 13 ثانية .

أما عن أسعار سوزوكى سويفت ديزاير فبلغت على النحو التالي:

- مانيوال 2021 بسعر 171,900 جنيه

- أوتوماتيك / HIGHLINE 2021 بسعر 206,500 جنيه

- أوتوماتيك / TOP LINE 2021 بسعر 214,500 جنيه

- مانيوال 2022 بسعر 215,000 جنيه

- أوتوماتيك / هاى لاين 2022 بسعر 245,000 جنيه

- أوتوماتيك / توب لاين 2022 بسعر 255,000 جنيه

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