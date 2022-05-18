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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تعرف على 5 سيارات صغيرة ورخيصة موديل 2022 في السعودية

تويوتا ياريس 2022
تويوتا ياريس 2022

يعتبر السوق السعودى للسيارات ، من أكبر الأسواق فى المنطقة العربية والشرق الأوسط وآسيا ، لما يمتلكه من مقاومات كصيرة للنجاح لأي سوق للسيارات ، كما يضم العديد من الفئات والطرازات المختلفة من السيارات لتناسب جميع فئات المجتمع السعودى والوافدين .

 

وتضم الأسواق السعودية ، عددا كبيرا من السيارات الصغيرة وأيضا الرخيصة ، التى يبحث عليها الوافدين داخل المملكة ، لتوفير الأموال ، لذلك سنتعرف على 5 سيارات صغيرة ورخيصة موديل 2022 في السعودية .

 

1- كيا ريو 2022

كيا ريو 2022

تتوفر كيا ريو 2022 بجسمين مختلفين سيدان أو هاتشباك، وتعتمد في أدائها على خيارين للمحرك: بقوة 100 حصان أو 123 حصان، كلاهما متصل بناقل حركة يدوي أو أوتوماتيك من 6 سرعات، وتبلغ كفاءة استهلاك الوقود في المتوسط 17.5 كم/لتر. ومن أنظمة السلامة ومساعدة السائق، مثبت السرعة التكيفي، مساعد تفادي التصادم الأمامي، فرامل طوارئ تلقائية، والوسائد الهوائية الأمامية والجانبية والستائرية.

أسعار كيا ريو 2022

- فئة LX B1 سيدان: بسعر 67,963 ريال سعودي

- فئة LX B2 هاتشباك: بسعر 71,758 ريال سعودي

- فئة LX B2 سيدان: بسعر 73,598 ريال سعودي 

- فئة EX هاتشباك: بسعر 75,208 ريال سعودي 

- فئة EX سيدان: بسعر 81,185 ريال سعودي 

 

2- كيا بيجاس 2022

كيا بيجاس 2022

من ضمن سيارات صغيرة ورخيصة هي كيا بيجاس 2022 السيدان تحت المدمجة، والتي تستهدف الشباب من خلال تصميم خارجية بملامح عصرية ، و وتعتمد السيارة على محرك سعة 1.4 لتر يولد قوة 95 حصان بكفاءة استهلاك وقود 17.8 كم/لتر من خزان الوقود بسعة 43 لتر، ما يعني قدرتها على السير فوق 700 كيلومتر بعد ملء خزانها.

 

أسعار كيا بيجاس 2022

- فئة LX الفئة الأولى: بسعر 51,863 ريال سعودي 

- فئة LX الفئة الثانية: بسعر 54,738 ريال سعودي 

- فئة EX الفئة الثالثة: بسعر 56,233 ريال سعودي 

 

3- تويوتا ياريس 2022

تويوتا ياريس 2022

تويوتا يارس 2022 تتوفر في المملكة العربية السعودية بمواصفات مبتكرة ومميزة تتناسب مع الحياة العصرية الحديثة، كما تعد سيارة عملية واقتصادية، ، وتستمد قوتها من محرك تنفس طبيعي 1.5 لتر يولد قوة 105 حصان وعزم 140 نيوتن متر، وهذا يجعلها من أهم سيارات صغيرة ورخيصة.

أسعار تويوتا ياريس 2022

- فئة Y FLT2 CVT: بسعر 58,190 ريال سعودي 

- فئة Y2 CVT: بسعر 58,535 ريال سعودي 

- فئة Y Plus CVT: بسعر 60,950 ريال سعودي 

 

4- جي ايه سي GA4 2022

جي ايه سي GA4 2022

تم تدشين جي ايه سي GA4 لأول مرة عالمياً في عام 2018 ومازالت إلى الآن في جيلها الأول، وتستمد قوتها من محرك 1.3 لتر تيربو يولد قوة 135 حصان وعزم أقصى للدوران يبلغ 202 نيوتن متر، وهذا ما يجعلها من أفضل سيارات صغيرة ورخيصة.

أسعار جي ايه سي GA4 2022

- فئة GE 1.3T: بسعر 60,088 ريال سعودي 

- فئة GL 1.3T: بسعر 66,574 ريال سعودي 

 

5- جي ايه سي GS3 2022

جي ايه سي GS3 2022

ومن ضمن السيارات الكروس أوفر التي لها نصيب من ضمن سيارات صغيرة ورخيصة، وهي سيارة كروس أوفر مدمجة الحجم “صغيرة” تتوفر في السوق المحلية من خلال وكيلها الحصري شركة الجميح للسيارات، وتستمد قوتها من محركين اولهما محرك سعة 1.3 لتر تيربو يولد قوة 135 حصان وعزم أقصى للدوران يبلغ 202 نيوتن متر والمحرك الثاني فهو تنفس طبيعي سعة 1.5 لتر يولد قوة 113 حصان وعزم أقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن متر.

أسعار جي ايه سي GS3 2022

- فئة GS 1.5L: بسعر 59,156 ريال سعودي 

- فئة GE 1.3T: بسعر 70,495 ريال سعودي 

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