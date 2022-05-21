دور القاهرة مشرف.. مجلس الأمة الكويتي: مصر عاصمة العرب وداعمة للقضايا العربية

على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر ال33 الطارئ للإتحاد البرلماني العربي، والمنعقد في القاهرة - اليوم - التقى المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي.

خلال اللقاء أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على عمق ورسوخ العلاقات المصرية الكويتية على كافة الأصعدة بما خلق ترابطاً تاريخياً بين الشعبين المصري والكويتي الشقيقين، كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على ضرورة تعزيز التعاون البرلماني المصري الكويتي بما في ذلك تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية إزاء القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

من جانبه، ثمن مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي الدور المصري الداعم للقضايا العربية واصفاً إياه "بالمشرف"، مؤكداً على أن مصر هي عاصمة العرب ، كما اكد ايضاً على ضرورة تعزيز التعاون البرلماني المصري الكويتي، خاصة على مستوى تبادل الخبرات التشريعية.

281336350_718335559359477_7153468665578943543_n

282349652_776983289957940_2938843879182156830_n