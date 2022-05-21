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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

دور القاهرة مشرف.. مجلس الأمة الكويتي: مصر عاصمة العرب وداعمة للقضايا العربية

المستشار الدكتور
المستشار الدكتور حنفي جبالي يلتقي رئيس مجلس الأمة الكويتي

على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر ال33  الطارئ للإتحاد البرلماني العربي، والمنعقد في القاهرة - اليوم - التقى المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب بمرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي.

خلال اللقاء  أكد المستشار الدكتور حنفي  جبالي رئيس مجلس النواب على عمق ورسوخ العلاقات المصرية الكويتية على كافة الأصعدة بما خلق ترابطاً تاريخياً بين الشعبين المصري والكويتي الشقيقين، كما أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على ضرورة تعزيز التعاون البرلماني المصري الكويتي بما في ذلك تنسيق المواقف في المحافل البرلمانية الدولية إزاء القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

من جانبه، ثمن مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي الدور المصري الداعم للقضايا العربية واصفاً إياه "بالمشرف"، مؤكداً على أن مصر هي عاصمة العرب ، كما اكد ايضاً على ضرورة تعزيز التعاون البرلماني المصري الكويتي، خاصة على مستوى تبادل الخبرات التشريعية.

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رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم القضية الفلسطينية القضايا العربية

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