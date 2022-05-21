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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: رفع سعر الفائدة يجذب الاستثمار الأجنبي

البنك المركزي
البنك المركزي

علق  الدكتور محمد البهواشى الخبير الاقتصادي، على قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة 2%، وقال إن تعديل سعر الفائدة يعتبر أحدي أدوات السياسة النقدية، موضحًا أن هذا الأمر تم اللجوء له بسبب الضخم. 

 وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج” من أول و جديد” المذاع على قناة ” الحدث اليوم”، أنه كلما كانت  معدلات التضخم خارج المستهدف سواء بالإيجاب أو السلب يتم تحرك بشأن سعر الفائدة.

ولفت إلى أن العالم بالكامل يعنى من ارتفاع معدلات التضخم، ومعدلات التضخم غير مسبوقة، وأن مصر جزء من العالم، وما يؤثر على العالم يؤثر على مصر.

وأشار إلى أن رفع سعر الفائدة،  يحفز الاستثمارات الأجنبية غير المباشر، فى أصول الخزانة، ورفع سعر الفائدة سيكون محفز لـ جذب رؤوس الأموال الأجنبية و الاستثمار فى مصر.

وأوضح أنه بعد رفع سعر الفائدة لم يتأثر الدولار كثيرًا، بخلاف ما نشر بأن الأوضاع ستكون أصعب.

 

الخبير الاقتصادي رفع سعر الفائدة البنك المركزي

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