ساويرس: الأسهم العالمية في البورصات انخفضت.. والبيتكوين انهار 60%.. فيديو

علق المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، على الاستثمار في الذهب، قائلا: "أنا زودت استثماري في الذهب، وكلامي طلع صح".

وأضاف "ساويرس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم": "الأسهم العالمية في البورصات العالمية انخفضت، والبيتكوين انهار بنسبة 60%، واليورو انهار"، متابعا: "عند مقارنة وضع الذهب باليورو أو البيتكوين أو الأسهم العالمية؛ سنجد أنه ارتفع بنسبة 30 أو 40%".

وأشار إلى أن التداعيات العالمية لحرب روسيا وأوكرانيا أثرت كثيرا على السوق العقارية بانخفاض البيع، معقبا: "أسعار العقارات شهدت زيادة تتراوح ما بين 15% إلى 20%؛ بسبب ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت".

ووصف "ساويرس"، قرار البنك المركزي برفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 20 نقطة أساس أي بنسبة 2%، بأنه قرار صائب وسريع.