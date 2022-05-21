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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الرياضة| كاف يعلن طاقم تحكيم نهائي إفريقيا.. ومبابي يُجدد لباريس سان جيرمان

صدى البلد

نضر موقع صدى البلد العديد من الاخبار الهامة على مدار الساعات الماضية، والتي جاءت كالتالي:.

فيكتور جوميز حكما لمباراة الأهلي والوداد في نهائي إفريقيا .. وتيسيما للـ VAR

قرر الاتحاد  الإفريقي لكرة القدم “كاف”، إسناد الإدارة الفنية لمباراة الأهلي والوداد المغربي، في نهائي بطولة دوري ابطال إفريقيا، إلى الجنوب إفريقي فيكتور جوميز، بينما تقرر تعيين الإثيوبي باملاك تيسيما حكما لتقنية الفيديو.

رسميا.. مبابي يُجدد تعاقده مع باريس سان جيرمان حتى 2025| فيديو

أعلن نادي باريس سان جيرمان بشكل رسمي عن تجديد عقد لاعبه كيليان مبابي، لكنه لم يفصح عن تفاصيل التجديد.

خاص| لوك إيميل: تلقيت عرضين من الدوري المصري.. وجوميز الأفضل لإدارة نهائي إفريقيا

أكد البلجيكي لوك إيميل، مدرب طلائع الجيش الأسبق، أن النادي الأهلي والوداد المغربي، كلاهما يستحقان التتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا العام.

لاعب كبير.. الأهلي : توقيع بن شرقي للمارد الأحمر غير صحيح بالمرة

أكد أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي، أن ما يتردد بشأن توقيع أشرف بن شرقي للأهلي غير صحيح بالمرة، وأن كل ما تناوله البعض على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص انضمام اللاعب للأهلي مجرد اجتهاد غير موجود على أرض الواقع.

رئيس رابطة الدوري الإسباني: تجديد مبابي لـ باريس إهانة لكرة القدم

أكد خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني للدرجة الأولى، أن تجديد كيليان مبابي، نجم نادي باريس سان جيرمان، للفريق الفرنسي، يعد إهانة لكرة القدم.

خصم موسيماني ووش السعد على الأهلي.. من هو فيكتور جوميز حكم نهائي إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، إسناد الإدارة الفنية لمباراة نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا، إلى الحكم الجنوب إفريقي فيكتور جوميز.

تجديد تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان.. وسكاي سبورتس: سيأخذ راتبًا خياليًّا

أعلن نادي باريس سان جيرمان بشكل رسمي عن تجديد عقد لاعبه كيليان مبابي، لكنه لم يفصح عن تفاصيل التجديد.

ريمونتادا +90.. الأهلي يحقق الثلاث نقاط بالفوز على انبي 2-1 في مباراة مثيرة

انتهت مباراة الأهلي وانبي بفوز المارد الأحمر 2-1، في اللقاء المقام على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 15 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

اخبار الرباضة كاف نهائي أفريقيا مبابي باريس سان جيرمان

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