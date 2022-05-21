عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تجديد تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان.. وسكاي سبورتس: سيأخذ راتبًا خياليًّا

كيليان مبابي و ناصر
كيليان مبابي و ناصر الخليفي

أعلن نادي باريس سان جيرمان بشكل رسمي عن تجديد عقد لاعبه كيليان مبابي، لكنه لم يفصح عن تفاصيل التجديد.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس عن راتب اللاعب الجديد مع فريق باريس سان جيرمان، حيث سيحصل مبابي على راتب خيالي يقدر بـ مليون جنيه إسترليني في الأسبوع تقريبًا، ومكافأة توقيع في حدود 100 مليون جنيه إسترليني.

إلى جانب ذلك ستكون هناك امتيازات حقوق الصورة، وحوافز إضافية للأهداف، والكرة الذهبية، ولقب دوري أبطال أوروبا.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان، عن تجديد العقد، عبر الحساب الرسمي له على "تويتر"، بمقطع فيديو للنجم الفرنسي.

الفيديو ظهر فيه مبابي وهو يعطي ظهره للجماهير في ملعب الفريق، ثم يلتف ويؤكد استمراره مع النادي.

وقال مبابي في تصريحات أدلى بها وهو في وسط ملعب بارك دي برينس بجوار ناصر الخليفي رئيس النادي: " أنا سعيد للغاية لأنني سأستمر في مغامرتي بالاستمرار هنا في فرنسا وفي مدينتي وبيتي".

وتابع: "أتمنى أن أستمر في القيام بما أحبه، وأن ألعب الكرة وأحصل على أكبر قدر ممكن من الألقاب، شكرًا لكم ذلك الاستقبال".

واختتم ناصر الخليفي رئيس النادي: "لدي بعض الأخبار الرائعة لكم، كيليان مبابي سيستمر حتى 2025، نحن نؤمن بمشروعنا بوجوده منذ اليوم الأول الذي جاء فيه، سيستمر معنا وسيكتب تاريخًا عظيمًا في باريس سان جيرمان".

يذكر أن بعض التقارير الصحفية قد ربطت اللاعب مبابي مؤخرا بانضمامه إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

أخبار الرياضة مبابي الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان عقد مبابي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حبيت أبلغكم عشان نفرحكم معانا.. منة عرفة تحتفل بزفافها على محمود المهدي

الذهب يتراجع 55 جنيها في أسبوع

المهن التمثيلية: إيقاف غادة إبراهيم عن العمل بسبب جنازة سمير صبري

مرتضى منصور عن توقيع بن شرقي للأهلي: يعني أخلى أمير وأحمد يكتفوه

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

زيادة الذهب 40% والعقارات 20%.. أول تعليق من نجيب ساويرس على رفع سعر الفائدة|فيديو

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

ترشيحاتنا

إعصار يضرب المدن الألمانية يصيب 50 شخصا ويدمر المنازل| شاهد

قيدوه وتحرشوا به| كيف تصدت الدولة لـ التنمر بذوي الهم وانتصرت لهم؟

60 دقيقة.. حسين الشحات يهدر فرصة تقدم الأهلي على إنبي

التموين : 250 مليون جنيه تكلفة رغيف الخبز في مصر يوميا

مستشار الرئيس للصحة: جدري القرود ينتقل بين البشر.. وليس مرضا مميتا| فيديو

تجديد تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان.. وسكاي سبورتس: سيأخذ راتبًا خياليًّا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلات سريعة التحضير في المنزل.. المكرونة والبطاطس المهروسة أبرزها

على مدار ساعتين.. عمرو دياب يحيي حفلا في الشيخ زايد.. صور

نادية الجندي تنهار بالبكاء في جنازة سمير صبري.. صور

صور.. ماذا فعلت الأعاصير بمدن غرب ألمانيا

فيديو

لديه ابن طبيب 37 عاما.. من هى زوجة سمير صبري السرية؟

15 لـ 18 ألف جنيه.. تكلفة حضور مباراة الأهلي في النهائي الأفريقي..فيديوجراف

ينتقل عن طريق العلاقات الجنسية.. جدري القرود الجائحة القادمة.. فيديوجراف

عملنا حاجات كتير ومتجحدوش كرم ربنا.. السيسي خلال افتتاح مشروع مستقبل مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ