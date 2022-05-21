تجديد تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان.. وسكاي سبورتس: سيأخذ راتبًا خياليًّا

أعلن نادي باريس سان جيرمان بشكل رسمي عن تجديد عقد لاعبه كيليان مبابي، لكنه لم يفصح عن تفاصيل التجديد.

وكشفت شبكة سكاي سبورتس عن راتب اللاعب الجديد مع فريق باريس سان جيرمان، حيث سيحصل مبابي على راتب خيالي يقدر بـ مليون جنيه إسترليني في الأسبوع تقريبًا، ومكافأة توقيع في حدود 100 مليون جنيه إسترليني.

إلى جانب ذلك ستكون هناك امتيازات حقوق الصورة، وحوافز إضافية للأهداف، والكرة الذهبية، ولقب دوري أبطال أوروبا.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان، عن تجديد العقد، عبر الحساب الرسمي له على "تويتر"، بمقطع فيديو للنجم الفرنسي.

الفيديو ظهر فيه مبابي وهو يعطي ظهره للجماهير في ملعب الفريق، ثم يلتف ويؤكد استمراره مع النادي.

وقال مبابي في تصريحات أدلى بها وهو في وسط ملعب بارك دي برينس بجوار ناصر الخليفي رئيس النادي: " أنا سعيد للغاية لأنني سأستمر في مغامرتي بالاستمرار هنا في فرنسا وفي مدينتي وبيتي".

وتابع: "أتمنى أن أستمر في القيام بما أحبه، وأن ألعب الكرة وأحصل على أكبر قدر ممكن من الألقاب، شكرًا لكم ذلك الاستقبال".

واختتم ناصر الخليفي رئيس النادي: "لدي بعض الأخبار الرائعة لكم، كيليان مبابي سيستمر حتى 2025، نحن نؤمن بمشروعنا بوجوده منذ اليوم الأول الذي جاء فيه، سيستمر معنا وسيكتب تاريخًا عظيمًا في باريس سان جيرمان".

يذكر أن بعض التقارير الصحفية قد ربطت اللاعب مبابي مؤخرا بانضمامه إلى نادي ريال مدريد الإسباني.