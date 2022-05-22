ذكرى ميلاد مها صبري.. عبد السلام النابلسي اختار اسمها الفني.. وهذا سبب وفاتها

تحل اليوم ذكرى ميلاد الممثلة والمطربة الراحلة مها صبري وهي من مواليد عام 1932 وتوفيت في 16 ديسمبر 1989 .



اختار لها الفنان عبد السلام النابلسي اسمها الفني، حيث مثلت وغنت في مجموعة من الأفلام منها منتهى الفرح مع الفنان حسن يوسف عام 1963، كما مثلت أفلاماً مع حسين صدقي وإسماعيل ياسين.



من أشهر أغانيها «ما تزوقيني يا ماما» التي غنتها في فيلم منتهى الفرح، كما شاركت المغني ماهر العطار في البرنامج الإذاعي «أمطار الربيع».



تزوجت في سن صغيرة من رجل يكبرها في السن كثيراً وكان يحبها ولا يرفض لها أي مطلب مهما كلفه الأمر وقد أنجبت منه ابنها الأول «مصطفى» ولكنها طلقت منه بعد عامين فقط من الزواج.



ثم تزوجت مرة ثانية من تاجر ميسور الحال أنجبت منه ابنتيها «نجوى» وفاتن»، أعجب بها علي شفيق، وهو مسؤول كبير من رجال المشير عبد الحكيم عامر، فعرض عليها الزواج مقابل اعتزال الفن فقبلت، وقد أعطاها هذا الزواج نفوذاً كبيراً في البداية، لكن هذا الزواج كان له عواقب سيئة بعد حملة الإقصاء التي شُنت على المشير ورجاله، فلم تستطع حتى أن تعود إلى الغناء إلا بعد أن تدخلت أم كلثوم لصالحها.



وفي بداية عام 1988 وبعد صراع مع المرض إثر إصابتها بقرحة المعدة استمر قرابة الأربع سنوات عانت في آخرها من الغيبوبة الكبدية وتوفيت في 16 ديسمبر 1989.