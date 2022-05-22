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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأوقاف: انطلاق مقارئ ومجالس الإفتاء للسيدات في المساجد.. فيديو

الأوقاف
الأوقاف

قال هشام عبدالعزيز، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إنه لأول مرة يتم عمل مقرأة للسيدات، لافتا: "بدأنا بأول 10 مقارئ في القاهرة".

 

وأضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الأولى"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "تم البدء بـ10 مساجد في القاهرة الكبرى"، موضحا: "تم تحديد الأيام مراعاة للظروف، حسب طبيعة المسجد وطبيعة الزوار".

 

وأشار: "انطلقت اليوم أول أربعة مجالس للإفتاء في قضايا المرأة وشئونها على يد أربع من واعظات الأوقاف المؤهلات لذلك من خلال العديد من الدورات المتخصصة في هذا الشأن".


وتابع: "السيدات اللائي حضرن إلى هذه المجالس الإفتائية أشادت بالتجربة التي يسرت عليهن الكثير، ووجدن فيها ما كن يبحثن عنه من التواصل المباشر مع سيدة مثلهن، يعرضن عليها أسئلتهن الخاصة وهن مطمئنات إلى مكان آمن ورأي وسطي سديد من واعظة معتمدة، ولها من الخبرة والتجربة ما تطمئن إليه نفس السائلة والمستفتية، مع حرص الواعظات على تقديم النصح السديد لهن وسعة الصدر في الاستماع إليهن، فدورهن لا يقتصر على مجرد الفتوى بل يشمل الفتوى والدعوة معا".

 

وأوضح: "هذا يأتي في إطار استعادة المسجد لدوره في بناء الوعي واستحداث بعض الأنشطة التفاعلية ، وفي ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وحرصها على ترسيخ الفهم الصحيح لمعاني ومقاصد القرآن الكريم، وفي إطار عناية الأوقاف بدور المرأة وإشراكها في الأنشطة الدعوية والقرآنية والتثقيفية".

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