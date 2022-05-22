موسيماني: حققنا العديد من المكاسب بالفوز علي إنبي

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق العديد ‏من المكاسب في مباراة إنبي التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة ‏الخامسة عشرة في بطولة الدوري الممتاز، أبرزها إضافة ثلاث نقاط جديدة من خلال الفوز ‏بالمباراة، إلى جانب مشاركة بعض اللاعبين والاطمئنان على آخرين شاركوا خلال المباراة، قبل ‏مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏

وأوضح المدير الفني أن الفريق كان مضغوطًا، وهذا ليس سرا لأنهم يمثلون فريقًا كبيرًا وهو ‏الأهلي، والفريق عاد إلى الفوز من جديد في بطولة الدوري الممتاز بعد أربع مباريات، وجاء ‏الفوز على إنبي في توقيت في غاية الأهمية للفريق.‏



وأضاف موسيماني: «حققنا الفوز على إنبي لأننا تركنا الأعذار، وكان تركيزنا في الفوز فقط على ‏ملعب المقاولون العرب. وتحدثت مع اللاعبين قبل المباراة وأكدت لهم أننا سنخوض مباريات ‏على نفس الملعب وعلينا أن نحقق الفوز».‏



وواصل المدير الفني حديثه: «اضطررنا إلى إجراء بعض التعديلات على مراكز اللاعبين في ‏الملعب، وشارك محمد الشناوي بعد تعافيه من الإصابة. لسنا بعيدًا عن لقب الدوري، نركز في ‏بطولة إفريقيا في الأيام المقبلة، وبعد العودة من المغرب سنركز في بطولة الدوري الممتاز للتتويج ‏باللقب».‏



وأكد موسمياني أنه بالنسبة له لا يبحث عن أرقام قياسية، ولكن كمدرب كرة قدم يبحث عن الفوز ‏في المباريات، وأن المشجعين الذين تواجدوا في ملعب المقاولون العرب شجعوا الفريق وأنه ‏يهديهم الفوز قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏



واختتم بيتسو موسيماني تصريحاته بالحديث عن مباراة الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال ‏المقرر لها يوم 30 مايو الجاري بالمغرب، قائلًا: «هناك إصابات في الفريق، وفي كأس العالم ‏للأندية تعرضنا لنفس الظروف من خلال النقص العددي في صفوف الفريق، ولم يكن أحد يؤمن ‏بفرصنا ولكن أي لاعب يرتدي قميص الأهلي يكون على قدر المسئولية».‏