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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موسيماني: حققنا العديد من المكاسب بالفوز علي إنبي

صدى البلد

قال بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق حقق العديد ‏من المكاسب في مباراة إنبي التي أقيمت على ملعب المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة ‏الخامسة عشرة في بطولة الدوري الممتاز، أبرزها إضافة ثلاث نقاط جديدة من خلال الفوز ‏بالمباراة، إلى جانب مشاركة بعض اللاعبين والاطمئنان على آخرين شاركوا خلال المباراة، قبل ‏مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏
وأوضح المدير الفني أن الفريق كان مضغوطًا، وهذا ليس سرا لأنهم يمثلون فريقًا كبيرًا وهو ‏الأهلي، والفريق عاد إلى الفوز من جديد في بطولة الدوري الممتاز بعد أربع مباريات، وجاء ‏الفوز على إنبي في توقيت في غاية الأهمية للفريق.‏
 

وأضاف موسيماني: «حققنا الفوز على إنبي لأننا تركنا الأعذار، وكان تركيزنا في الفوز فقط على ‏ملعب المقاولون العرب. وتحدثت مع اللاعبين قبل المباراة وأكدت لهم أننا سنخوض مباريات ‏على نفس الملعب وعلينا أن نحقق الفوز».‏
 

وواصل المدير الفني حديثه: «اضطررنا إلى إجراء بعض التعديلات على مراكز اللاعبين في ‏الملعب، وشارك محمد الشناوي بعد تعافيه من الإصابة. لسنا بعيدًا عن لقب الدوري، نركز في ‏بطولة إفريقيا في الأيام المقبلة، وبعد العودة من المغرب سنركز في بطولة الدوري الممتاز للتتويج ‏باللقب».‏
 

وأكد موسمياني أنه بالنسبة له لا يبحث عن أرقام قياسية، ولكن كمدرب كرة قدم يبحث عن الفوز ‏في المباريات، وأن المشجعين الذين تواجدوا في ملعب المقاولون العرب شجعوا الفريق وأنه ‏يهديهم الفوز قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا.‏
 

واختتم بيتسو موسيماني تصريحاته بالحديث عن مباراة الوداد المغربي في نهائي دوري الأبطال ‏المقرر لها يوم 30 مايو الجاري بالمغرب، قائلًا: «هناك إصابات في الفريق، وفي كأس العالم ‏للأندية تعرضنا لنفس الظروف من خلال النقص العددي في صفوف الفريق، ولم يكن أحد يؤمن ‏بفرصنا ولكن أي لاعب يرتدي قميص الأهلي يكون على قدر المسئولية».‏

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