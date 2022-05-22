كرامات الله لأهل القرآن .. خوارق العادات لتثبيت العباد

كرامات الله لأهل القرآن ، كان الإمام نافع إذا قرأ القرآن يشم من فمه رائحة المسك وهو يقرأ القرآن ، فكانوا يقولون له "يا إمام تضع المسك في فمك ؟ قال لا ، ولكني رأيت في المنام رسول الله يقرأ في في ، فمن ذلك الوقت أجد هذه الرائحة.

كرامات الله لأهل القرآن

كان سيدنا قالون وهو تلميذ الإمام نافع ، وكان قالون أصم شديد الصمم ، ولا يسمع البوق ، ورغم ذلك إذا قرأ عليه القرآن يسمعه.



كرامات الشيخ الشعراوي

قال الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن الإمام الراحل محمد الشعراوي لم يكن عالمًا عاديًا بل ولي من الصالحين الذين كُشف عنهم وكانت له كرامات كثيرة.



وأضاف «هاشم» في تصريح له، أنه عمل مع الشيخ الشعراوي في جامعة مكة بالمملكة العربية السعودية، وذات يوم وجد جماعة يبكون من كرب نزل بهم، وطلبوا من الشعراوي أن يذهب معهم إلى مسجد الرسول -صلى الله عليه وسلم- ليدعو لهم أمام الحجرة النبوية الشريفة.

وتابع: «فذهب الشعراوي معهم ووقف أمام الحجرة النبوية الشريفة في الروضة، ودعا لهؤلاء المكروبين، وتوسل إلى الله تعالى، قائلًا: «مولاي -مخاطبًا الرسول- ضيفك من كل الدنُى جاءوا، فامنن عليهم بما شاءوا وفوق ما عرفوا من فضل ربهم ما قد عرفت، وكم لله آلاء من علوم الفضل أنت قاسمها والله معطاء، وأخذ الشعراوي يدعو في الروضة حتى إذا ما وصل هؤلاء المكروبون إلى مكة وجدوا الكرب قد كشفه الله بفضل دعائه».



كرامات أولياء الله الصالحين

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن الإنسان يتشوف إلى أن يرى خوارق العادات، والآيات، سواء أكانت هذه الآيات معجزات، أو كانت هذه الآيات كرامات تَجري على يد الأولياء.

وأضاف «جمعة»، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أو كانت هذه الخوارق حتى نوعًا من أنواع الاستدراج أو السحر أو المخارق أو الشعوذة والشعبذة يَمِيل الإنسان ويتعجب ويندهش، بل وينبسط ويُسَر عندما يرى هذا الحال".

وتابع: "كان مشايخنا رحمة الله عليهم عندما نُكلمهم على قضية الكرامات وهل هي ضرورية للشيخ المرشد حتى يطمئن المريد في سلوكه إلى الله سبحانه وتعالى؟ فكانوا يُخبروننا بأن أولياء الله يَستحون من الكرامة استحياء البِكر من دم حيضها، البكر عندما يأتيها الحيض أولًا قد تفاجأ به ولا تعرف ما هذا وتظنه نزيفًا، ولذلك فإنها تستحي لتعَلُّق هذا بما هو عليه إطار من العورات وإطار من الخصوصية وإطار من الخاصة التي تجعل هناك خجلًا".

وأوضح أن الولي إذا جرت على يده كرامة وخارقة من خوارق العادات فإنه يشعر بنفس الشعور من الخجل، وكأن الله سبحانه وتعالى ليس راضيًا عنه، هكذا يشعر، وكأن الله سبحانه وتعالى سوف يَفضح أمره، هكذا يشعر، يفضح أمره أمام الآخرين وهو لا يستحق ذلك، لا يستحق هذه الرتبة التي سيضعها فيه الناس، الناس يضعونه في رتبة هو يشعر بأنه لا يستحقها.

وأشار إلى أن فائدة الكرامة، أنها تثبت هذا العابد السالك للطريق، وكلما ترقى الإنسان في ولايته مع الله سبحانه وتعالى كلما انتفت الكرامة ولم تكن هناك كرامة، لأنه وصل من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين، إنه لا يحتاج إليها ولا يحتاج إلى تثبيتها، وكثير من الناس يجعل العلاقة بينه وبين شيخه مدى ما يظهر عليه وعلى يديه من كرامات، فكان مشايخنا رحمة الله عليهم يقولون: إذن أنت تريد حاويًا، أو ساحرًا، أو مشعوذًا ولا تريد وليًّا.

ونبه إلى أن الولي هو الذي يُعلمك الأدب مع الله، وليس هو التي تجري على يده خوارق العادات، خوارق العادات هذه من عند الله، إذا أتت تعجبنا وعرفنا أن وراء هذا المنظور عالم غير منظور، وإذا لم تأت لا نطلبها ولا نسعى إليها، ولا نعبد الله سبحانه وتعالى ونحن ننتظر هذه الخوارق، كل ذلك نقص في التوحيد ونقص في الإيمان والإحسان واليقين بالله سبحانه وتعالى، فالكرامة هي خارقة من خوارق العادات يرسلها الله سبحانه وتعالى للتثبيت لمن شاء من عباده، ففي بعض الأحيان يحتاج الإنسان إلى أن تظهر له كرامة على يد شيخه، وفي بعض الأحيان لا يحتاج.



كرامات سيدنا موسى مع الخضر

قال الشيخ يسري عزام الداعية الإسلامي، إن المواقف التي حصلت لسيدنا الخضر مع سيدنا موسى في سورة الكهف، هي كرامات، مضيفا أن الكرامات التي حصلت لسيدنا الخضر مع سيدنا موسى أربعة السفينة، والغلام، والجدار، و الكرامة الرابعة هي عدم صبر سيدنا موسى، قال تعالى "إنك لن تستطيع معي صبرا".

وأضاف "عزام" خلال لقائه على فضائية "المحور": "اتقوا الله ويعلمكم الله، فالعلم نوعين علم مكتسب وآخر موهوب، والعلم الموهوب من الله"، مضيفا أن سيدنا الخضر في قصته مع سيدنا موسى لم يقتل الغلام فكان بوحي من الله وانه كان يعلم بأنه إذا بلغ كفر ويحمل أبويه على الكفر لشدة محبتهما له ولذلك فإن قتله كان مصلحة للوالدين كما أنه قال لموسى لتأويل أفعاله بعد ذلك رحمة من ربك وما فعلته عن أمري اي ان مافعلته من تلقاء نفسي بل أمرت به وأوحي لي الله به.