تعرف على سبب وجود سلمى أبو ضيف بمهرجان كان

تواجدت الفنانة سلمى أبو ضيف بمهرجان كان السينمائي الدولي الذي يقام حاليا، وقامت بالترويج لإحدى شركات المجوهرات الشهيرة وقامت بالتقاط عدد من الصور على السجادة الحمراء وتداولتها عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قد تصدرت الفنانة سلمى أبو ضيف مؤشرات البحث (تريند) على محرك “جوجل”، خلال الساعات الماضية، بعد ساعات من تصريحاتها الأخيرة في برنامج Gossips، ونرصد فيما يلي أبرز تصريحاتها.

قالت سلمى أبو ضيف، إنها تؤمن بوجود الحسد، لكنها تحاول التغلب عليه بعد الخوف منه، والتحصن بالقرآن الكريم، مشيرة إلى أنها لم تجرب العادات المعتادة مثل «التخميس» لأنها تعتبرها طريقة غير لائقة، أو قلة ذوق.

وكشفت سلمى أبو ضيف عن الصفات التي تكرهها في الرجال، مثل البخل، والعصبية، وقلة الطموح، وعدم المسئولية، وقلة الأخلاق.

وأشارت سلمى أبو ضيف إلى أنها تحاول التعلم من أخطاء الآخرين، لافتة إلى أنها لا تمانع من اقتسام حساب الطعام في المطعم، ومن الممكن أن تتحمل الفاتورة كاملة في حالة فقدان الشخص لمحفظته، مؤكدة أن الرجل يحب أن يفرض رجولته في هذه المواقف.