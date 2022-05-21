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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

سلمي الشماع: سمير صبري له أشياء ومواقف لا تنسى مهما مر الزمن

سمير صبرى
سمير صبرى

نعت الإعلامية سلمي الشماع، وفاة الفنان الكبير سمير صبري، مؤكدة أن الفنان الراحل له تاريخ حافل في الفن والإعلام. 
وأضافت سلمي الشماع، في مداخلة هاتفية مع الاعلامية دينا عبد الكريم، مقدمة برنامج التاسعة، المذاع عبر الأولى للتلفزيون المصري، مساء اليوم الجمعة، أن للفنان الراحل أيادي بيضاء وأشياء انسانية جميلة نتذكرها، لافتة إلى أن له اشياء ومواقف لا تنسى مهما مر الزمن. 
وتابعت سلمي الشماع، أن يمتلك كل المهنية والاحترافية، وله تاريخ حقيقي متفرد ومميز في مهنيتة واحترافه. 
وأكملت الإعلامية سلمى الشماع، انه كام يمتلك إمكانيات ومواهب الحوار والثقافة ومواهب فنية في غاية الروعة، مستدركة أن رجل يستطيع حلق البهجة وإعطاء المعلومة.

 

سلمى الشماع سمير صبري أخبار التوك شو اليوم تاريخ حافل

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