قبل لقاء الكلاسيكو.. أرقام مميزة لحجازي مع الاتحاد

يقدم صخرة الدفاع المصري أحمد حجازي، مستويات مميزة مع فريق اتحاد جدة السعودي، وذلك على مدار موسيمين تواجد خلالهما في صفوف عميد الكرة السعودية.

ويعمل المدير الفني لفريق الاتحاد كوزمين كونترا، على تجهيز حجازي، للقاء الكلاسيكو أمام فريق الهلال السعودي والمقرر إقامته في الثالث والعشرين من الشهر الجاري، وذلك بعدما غاب اللاعب لفترة تجاوزت ال 140 يوماً بسبب إصابته بقطع في أوتار العضلة الضامة أثناء مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة الأمم الأفريقية.

أرقام مميزة لحجازي مع العميد

وقدم حجازي، مستويات مميزة مع فريق الاتحاد قبل إصابته، وتمكن من خلال المشاركة في 14 مباراة، تسجيل ٣ أهداف في شباك كل من (الرائد، الفيصلي، والأهلي)، وحصل على بطاقة صفراء وحيدة خلال مشاركته في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

ويرغب صخرة الدفاع المصرية، في العودة من جديد للملاعب، وسيكون ذلك عبر بوابة الهلال السعودي، والذي يتواجه مساء الغد مع فريق الاتحاد في الجولة 27 من المسابقة.

ويتصدر فريق الاتحاد، صدارة الدوري برصيد 61 نقطة، ويبتعد عن الوصيف الهلال السعودي بفارق 6 نقاط، وسيكون لقاء الغد بمثابة الحسم لبطولة دوري محمد بن سلمان.