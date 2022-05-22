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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي للحضارة ينظم مجموعة من الورش للأطفال والكبار احتفالا باليوم العالمي للمتاحف

المتحف القومي للحضارة
المتحف القومي للحضارة

نظم المتحف القومى للحضارة المصرية بالفسطاط مجموعة من الورش للأطفال والكبار احتفالاً باليوم العالمى للمتاحف.

 

 تأتي احتفالية هذا العام 18 مايو 2022، تحت عنوان "قوة المتاحف"، انطلاقا من فكرة أن  التعليم فى المتحف أحد مراكز القوى والتى من شأنها أن  تحدث  تغيير إيجابي في المجتمعات وتوفر فرص التعلم من خلال البرامج والورش ، تحت عنوان " شغل إبرة ".

واُقيمت أول الورش التعليمية للكبار  يوم الأربعاء 18 مايو وتهدف الورشة إلى تنمية وصقل مهارات التطريز  ، الورشة من إعداد وتنفيذ هبة عبد القادر أخصائى فنون أول  ومسؤول الورش الفنية للقسم التعليمى بالمتحف القومى للحضارة المصرية والتى بدورها قدمت تعريف لفنون التطريز وأشكالها المختلفة  وإستخداماتها فى عملية تزيين ملابس الخلفاء والأمراء والملوك، أما عن ورش الأطفال فقد اٌقيمت يوم السبت 21مايو  ورشة للأطفال عن فن الكوميكس تحت عنوان " حكايات وأساطير ".

 واستهدفت الورشة الأطفال من سن 8 الى 14 سنة وتهدف الورشة إلى تعليم الأطفال أساسيات فن الكوميكس وتعلم مبادىء إخراج  القصص والأساطير واختيار الزوايا وتصميم الشخصيات وكان المحور  الأساسي للورشة أٌسطورة  إيزيس وأُزوريس قام بتفيذ الورشة الفنان أحمد على توفيق مدرب رسوم أطفال ،لاقت الورشة استحسان الأطفال وأولياء أمورهم.


وعن مجموعة الورش الفنية المنفذة أشارت الاستاذة عزة رزق مشرف القسم التعليمى ان المتحف يعمل على توفير مجموعة من الورش الفنية والتعليمية المرتبطة  بالعرض المتحفى ومنها ورشة شغل ابرة والتى تم ربطها بالقطع الأثرية بقاعة عرض النسيج المصرى عبر العصور.

 كما أوضحت أن ورشة الكوميكس   أحد الفنون البصرية التى تٌعد فرصة تعليمية لإثارة الشغف لدى الأطفال وتنمية المهارات التخيلية  حيث ينقل هذا النوع من الفنون المشاعر والأحداث فى صور تعبيرية وأن أقدم الصور التعبيرية عن هذه الفنون كانت على جدران المعابد حيث كانت تزين بالمناظر الدينية والقصص والحكايات والممارسات اليومية مدعمة بالنصوص الهيروغليفية.


ومن جانبه صرح الدكتور أحمد فاروق غنيم رئيس هيئة المتحف القومى للحضارة المصرية أن إنطلاق المبادرات  والبرامج الفنية للكبار والأطفال  هو أحد الركائز الأساسية لقوى المتحف الداعمة  لبناء المجتمع والنهوض بالثقافة والتى من خلالها تتيح فرصة التعلم  من الماضي  وتطوير المجتمعات وتنمية الذوق الفردى والجماعى.

  كما أكد الدكتور  غنيم   أن المتحف القومى للحضارة المصرية يعكس قوة المتحف من خلال تقديم  سلسلة  من الفاعليات الثقافية والفنية  بشكل عصرى حديث للحفاظ على الشواهد المادية واللامادية للحضارة الإنسانية فى مختلف المجالات.

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المتحف القومي للحضارة المصرية المتحف القومي للحضارة القومى للحضارة اليوم العالمي للمتاحف المتاحف

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