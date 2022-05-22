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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

نادي النيابة الإدارية يكرم رئيس جامعة الأزهر في يوم الإبداع لحصوله على الأيزو

نادي النيابة الإدارية
نادي النيابة الإدارية يكرم رئيس جامعة الأزهر

كرم نادي هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور عبد الله قنديل، رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور محمد حسين المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، جاء ذلك خلال احتفالية الإبداع والريادة العلمية التي نظمها النادي بمناسبة حصوله على شهادة الاعتماد الأيزو  9001 لسنة 2015م.

ويأتي التكريم انطلاقًا من عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتأكيدًا على التعاون والاستمرارية في هذا التعاون بين جامعة الأزهر وجميع مؤسسات الدولة الوطنية.

 بحضور كلٍّ من: المستشار  عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور أحمد السنتريسي، رئيس المكتب الفني لرئيس جامعة الأزهر، والمستشار  معتز الهلالي، عضو مجلس إدارة نادي مستشاري هيئة النيابة الإدارية رئيس اللجنة العلمية والثقافية، واللواء أركان حرب سامح الدجوي، مدير كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، والمستشار محمود إبراهيم، مدير المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية،  ومحمد أسامة مدير مكتب رئيس جامعة الأزهر، ولفيف من الشخصيات الوطنية في مختلف مؤسسات الدولة وأعضاء هيئة النيابة الإدارية.
جدير بالذكر أن جامعة الأزهر قامت بتوقيع بروتوكول تعاون مع المعهد القومي للحوكمة ونادي هيئة النيابة الإدارية في شهر مارس الماضي 2022م.

 

الأزهر يعلن فتح باب التقدم لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي إلكترونيًا

أعلن الأزهر الشريف عن فتح باب القبول إلكترونيا لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بالمعاهد الابتدائية الأزهرية بأنواعها (العادية – النموذجية - الخاصة) وذلك عبر بوابة الأزهر الإلكترونية .

وتقرّر أن يكون الحد الأدنى لقبول مرحلة رياض الأطفال من سن 4 سنوات حتى سن 5 سنوات و11 شهرًا و29 يومًا، وفى الصف الأول الابتدائي تقرر أن يكون الحد الأدنى 6 سنوات حتى سن 9 سنوات.

وفي حال وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول  يتم التقديم يوم 2022/6/1 من هنا
 

يأتي هذا انطلاقاً من أجندة التنمية المستدامة "مصر 2030" وسعى الأزهر الشريف فى التحول الرقمى للمعاهد الأزهرية والذى يهدف الى وصول تقديم خدمات تعليمية وإدارية قادرة على مواكبة التغيير . وفى اولى الخطوات الجادة فى التحول الرقمى للمعاهد الأزهرية فقد تم نشر نظام ادارة شئون الطلاب بالمعاهد الازهرية على شبكة الانترنت.

الأزهر رئيس جامعة الازهر هيئة النيابة الإدارية نادي هيئة النيابة الإدارية الايزو 9001 شهادة الاعتماد فتح باب التقدم لرياض الأطفال المعاهد الأزهرية

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